Фото Киева: февраль 2023

Февральский Киев

Несмотря на прохладную на снежную погоду, Киев готов встречать весну. Состояние энергетики в стране улучшается, а это значит, что победа уже близка.

Новини.live покажут несокрушимую столицу глазами нашего фотографа.

Февральский Киев

Уютные улицы города, невероятные жители столицы и активное движение придают Киеву особый шарм. Именно в этом проявляется несокрушимость и мужество нашей страны.

Фото: Новости.LIVE, Галина Остаповец / Новости.LIVE