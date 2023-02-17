Фото Киева: февраль 2023

Киев очаровывает и восхищает: эмоции столицы глазами Новини.live
Несмотря на прохладную на снежную погоду, Киев готов встречать весну. Состояние энергетики в стране улучшается, а это значит, что победа уже близка.
Новини.live покажут несокрушимую столицу глазами нашего фотографа.
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Февральский Киев
Уютные улицы города, невероятные жители столицы и активное движение придают Киеву особый шарм. Именно в этом проявляется несокрушимость и мужество нашей страны.
Фото: Новости.LIVE, Галина Остаповец / Новости.LIVE