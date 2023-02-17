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Киев очаровывает и восхищает: эмоции столицы глазами Новини.live

17 февраля 2023 22:28
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Фото Киева: февраль 2023
Февральский Киев
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Несмотря на прохладную на снежную погоду, Киев готов встречать весну. Состояние энергетики в стране улучшается, а это значит, что победа уже близка.

Новини.live покажут несокрушимую столицу глазами нашего фотографа.

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Февральский Киев

Уютные улицы города, невероятные жители столицы и активное движение придают Киеву особый шарм. Именно в этом проявляется несокрушимость и мужество нашей страны.

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Фото: Новости.LIVE, Галина Остаповец / Новости.LIVE

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