Фото весняного Києва 6 березня

Емоції міста: будні українців та Києва у 376 день війни очима Новини.LIVE
Добігає кінця 376 день війни. На вулиці ще прохолодно, тож до теплих весняних днів ще далеко. Фотограф Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва, щоб показати, чим живе місто у воєнний час.
Вже без блекауатів
Вдень Київ живе своїм звичним життям — на дорогах затори, адже всі поспішають у справах чи на роботу. Подекуди на вулицях неквапливо прогулюються діти чи літні люди. Деколи може здатися на мить, наче це звичайний день, проте щойно поглянеш на мішки з піском поруч з деякими будівлями чи пам'ятниками, то "пробирає". "Останній акорд" — повітряні тривоги, які у столиці нерідкість.
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Київ уже майже місяць зі стабільним електропостачанням. Надвечір вулиці нарешті не огортає цілковита пітьма: з вікон усіх багатоповерхівок сяє світло, вуличні ліхтарі працюють за графіком. Україна — непереможна. І жодні спроби росіян не позбавлять українців жаги до свободи та незалежності.
Фото: Новини.LIVE