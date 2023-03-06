Фото весняного Києва 6 березня

Весняний Київ

Добігає кінця 376 день війни. На вулиці ще прохолодно, тож до теплих весняних днів ще далеко. Фотограф Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва, щоб показати, чим живе місто у воєнний час.

Вже без блекауатів

Вдень Київ живе своїм звичним життям — на дорогах затори, адже всі поспішають у справах чи на роботу. Подекуди на вулицях неквапливо прогулюються діти чи літні люди. Деколи може здатися на мить, наче це звичайний день, проте щойно поглянеш на мішки з піском поруч з деякими будівлями чи пам'ятниками, то "пробирає". "Останній акорд" — повітряні тривоги, які у столиці нерідкість.

Київ уже майже місяць зі стабільним електропостачанням. Надвечір вулиці нарешті не огортає цілковита пітьма: з вікон усіх багатоповерхівок сяє світло, вуличні ліхтарі працюють за графіком. Україна — непереможна. І жодні спроби росіян не позбавлять українців жаги до свободи та незалежності.

Фото: Новини.LIVE