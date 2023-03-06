Фото весеннего Киева 6 марта

Весенний Киев

Подходит к концу 376-й день войны. На улице еще прохладно, так что до теплых весенних дней еще далеко. Фотограф Новини.LIVE прошелся по улицам Киева, чтобы показать, чем живет город в военное время.

Уже без блэкауатов

Днем Киев живет своей привычной жизнью — на дорогах пробки, ведь все спешат по делам или на работу. Кое-где на улицах неторопливо гуляют дети или пожилые люди. Иногда может показаться на мгновение, словно это обычный день, однако как только взглянешь на мешки с песком рядом с некоторыми зданиями или памятниками, то "пробирает". "Последний аккорд" — воздушные тревоги, которые в столице нередки.

Киев уже почти месяц со стабильным электроснабжением. К вечеру улицы наконец не окутывает полная тьма: из окон всех многоэтажек сияет свет, уличные фонари работают по графику. Украина непобедима. И никакие попытки россиян не лишат украинцев жажды свободы и независимости.

Фото: Новости.