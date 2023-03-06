Фото весеннего Киева 6 марта

Эмоции города: будни украинцев и Киева в 376-й день войны глазами Новини.LIVE
Подходит к концу 376-й день войны. На улице еще прохладно, так что до теплых весенних дней еще далеко. Фотограф Новини.LIVE прошелся по улицам Киева, чтобы показать, чем живет город в военное время.
Уже без блэкауатов
Днем Киев живет своей привычной жизнью — на дорогах пробки, ведь все спешат по делам или на работу. Кое-где на улицах неторопливо гуляют дети или пожилые люди. Иногда может показаться на мгновение, словно это обычный день, однако как только взглянешь на мешки с песком рядом с некоторыми зданиями или памятниками, то "пробирает". "Последний аккорд" — воздушные тревоги, которые в столице нередки.
-
В Одессе будет слышен взрыв: в чем причина
-
Пришлось уничтожить: запуск новой ракеты в Японии закончился неудачей
-
Украинцы задолжали миллиарды за электричество: какие возможны последствия
-
"Справка от психиатра не нужна": СМИ рассказали о новых подходах к вербовке в ЧВК "Вагнера"
-
"История коррупции": Гордон раскрыл грязные детали о владельце "Ингульца" Поворознюка
-
В Индии загорелась гора мусора: всех жителей 600-тысячного города призывали сидеть дома
-
Украинские военные в Германии учатся работать с системами IRIS-T, — Бундесвер
-
Воину, расстрелянному за "Слава Украине", предлагают присвоить звание Героя Украины
-
В Китае резко ответили на требования не поставлять россии оружие и упрекнули Штаты из-за Тайваня
-
Аврил Лавин, которая разорвала помолвку, подловили за поцелуем с известным рэпером
Киев уже почти месяц со стабильным электроснабжением. К вечеру улицы наконец не окутывает полная тьма: из окон всех многоэтажек сияет свет, уличные фонари работают по графику. Украина непобедима. И никакие попытки россиян не лишат украинцев жажды свободы и независимости.
Фото: Новости.