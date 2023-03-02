Весна в Києві в фото

Емоції міста: як Київ зустрічає весну очима Новини.LIVE
2 березня 2023 18:32
Як незламна столиця України зустрічає весну
Важка для українців зима, яка принесла чимало випробувань, залишилася позаду. Попереду тільки весна, потепління та перемога.
Фотограф Новини.LIVE через об'єктив показує, як незламна столиця зустрічає весну.
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Фото: Новини.LIVE