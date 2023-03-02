Весна в Киеве - фото

Эмоции города: как Киев встречает весну глазами Новини.LIVE
2 марта 2023 18:32
Как несгибаемая столица Украины встречает весну
Тяжелая для украинцев зима, принесшая немало испытаний, осталась позади. Впереди только весна, потепление и победа.
Фотограф Новини.LIVE через объектив показывает, как несгибаемая столица встречает весну.
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Фото: Новини.LIVE