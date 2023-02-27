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Емоції міста: Київ напередодні весни очима фотографа Новини.LIVE

27 лютого 2023 20:31
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Фото Києва: лютий 2023 року
Атмосфера Києва в фотографіях наприкінці лютого
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Попри прохолодну та сніжну погоду, Київ готовий зустрічати весну. Стан енергетики в країні покращується, а це означає, що перемога вже близько.

Новини.LIVE показує, який вигляд має Київ очима нашого фотографа.

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Фото: Новини.LIVE

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