Фото Києва: лютий 2023 року

Атмосфера Києва в фотографіях наприкінці лютого

Попри прохолодну та сніжну погоду, Київ готовий зустрічати весну. Стан енергетики в країні покращується, а це означає, що перемога вже близько.

Новини.LIVE показує, який вигляд має Київ очима нашого фотографа.

Фото: Новини.LIVE