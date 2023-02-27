Фото Киева: февраль 2023 года

Эмоции города: Киев в преддверии весны глазами фотографа Новини.LIVE
27 февраля 2023 20:31
Атмосфера Киева в фотографиях в конце февраля
Несмотря на холодную и снежную погоду, Киев готов встречать весну. Состояние энергетики в стране улучшается, а это значит, что победа уже близка.
Новини.LIVE показывает, как выглядит Киев глазами нашего фотографа.
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Фото: Новини.LIVE