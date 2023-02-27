Фото Киева: февраль 2023 года

Атмосфера Киева в фотографиях в конце февраля

Несмотря на холодную и снежную погоду, Киев готов встречать весну. Состояние энергетики в стране улучшается, а это значит, что победа уже близка.

Новини.LIVE показывает, как выглядит Киев глазами нашего фотографа.

Фото: Новини.LIVE