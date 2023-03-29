Красиві фото Києва після снігопаду 29 березня

Весняний Київ під снігом

Перший місяць весни добігає кінця, однак на вулиці ще досить прохолодно. Кияни знову витягли із шафи теплі зимові куртки та взуття. На щастя, циклон, який приніс нам прохолоду, не затримається, тож незабаром мешканці української столиці знову ніжитимуться у промінчиках весняного сонця.

Новини.LIVE показує, як виглядає Київ, оповитий весняною негодою.

Фото: Новини.LIVE