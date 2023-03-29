Красивые фото Киева после снегопада 29 марта

Весенний Киев под снегом

Первый месяц весны подходит к концу, однако на улице еще довольно прохладно. Киевляне снова вытащили из шкафа теплые зимние куртки и обувь. К счастью, циклон, который принес нам прохладу, не задержится, так что вскоре жители украинской столицы будут снова нежиться в лучиках весеннего солнца.

Новини.LIVE показывает, как выглядит Киев, окутанный весенней непогодой.

Фото: Новини.LIVE