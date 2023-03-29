Красивые фото Киева после снегопада 29 марта

Эмоции города: Киев окутанный весенней непогодой глазами Новини.LIVE
Первый месяц весны подходит к концу, однако на улице еще довольно прохладно. Киевляне снова вытащили из шкафа теплые зимние куртки и обувь. К счастью, циклон, который принес нам прохладу, не задержится, так что вскоре жители украинской столицы будут снова нежиться в лучиках весеннего солнца.
Новини.LIVE показывает, как выглядит Киев, окутанный весенней непогодой.
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Фото: Новини.LIVE