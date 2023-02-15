Красиві фото Києва у лютому - фото Києва від Новини.LIVE

Емоції міста: лютневий Київ очима фотографа Новини.LIVE
15 лютого 2023 21:20
Кияни чекають весну та перемогу над агресором
Важка для українців зима майже закінчується, погода в Україні покращується, а відключень світла стає все менше. Наближення весни відчувається і в Києві. Яскраве, але ще прохолодне, сонце додає свого, особливого шарму незламній столиці непереможної країни.
Показуємо, який вигляд має лютневий Київ в об'єктиві фотографа Новини.LIVE.
Читайте також:
-
Путіну не вдасться втягнути США у війну, — Остін
-
У Покровську завершили рятувальну операцію на місці знищеного росіянами будинку: скільки загиблих
-
Яремчук залишився в запасі: склади на матч 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"
-
Потужний землетрус зафіксували на Філіппінах та Гаваях
-
Ворог намагається знищити це місце: Комаров показав кадри з засекреченого "Центру прийняття рішень"
-
Україна отримає від союзників менше танків, ніж обіцяли, — Bloomberg
-
Мудрик в основі на гру 1/8 Ліги чемпіонів: склади команд на матч "Борусія Дортмунд" проти "Челсі"
-
Як змінилося життя головних героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки" після шаленого успіху
-
Податкова амністія: скільки грошей задекларували українці та чи каратимуть інших
-
За голову нового лідера "Аль-Каїди" призначили винагороду в $10 мільйонів
Фото: Новини.LIVE