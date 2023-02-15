Красиві фото Києва у лютому - фото Києва від Новини.LIVE

Кияни чекають весну та перемогу над агресором

Важка для українців зима майже закінчується, погода в Україні покращується, а відключень світла стає все менше. Наближення весни відчувається і в Києві. Яскраве, але ще прохолодне, сонце додає свого, особливого шарму незламній столиці непереможної країни.

Показуємо, який вигляд має лютневий Київ в об'єктиві фотографа Новини.LIVE.

Фото: Новини.LIVE