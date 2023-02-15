Красивые фото Киева в феврале - фото Киева от Новини.LIVE

Киевляне ждут весну и победу над агрессором

Трудная для украинцев зима почти заканчивается, погода в Украине улучшается, а отключений света становится все меньше. Приближение весны ощущается и в Киеве. Яркое, но еще прохладное, солнце придает свой, особенный шарм несокрушимой столице непобедимой страны.

Показываем, как выглядит Киев в феврале в объективе фотографа Новини.LIVE.

Фото: Новини.LIVE