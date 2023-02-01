Емоції міста - красиві фото Києва взимку

Емоції міста: не надто зимовий, але ще не весняний Київ очима Новини.LIVE
Київ зустрічає перший день лютого 2023 року. Для багатьох українців цей місяць вже навряд колись буде асоціюватися з зимою чи наближенням весни, адже війна 24 лютого назавжди змінила наше суспільство. Як виглядає столиця у нелегкі дні показав наш фотограф.
Кореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва та показав, як живуть українці.
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Як виглядає Київ у лютому 2023 року
Київ досі поринає у пітьму ближче до вечора, коли сонце сідає за горизонт, а електрики в оселях містян досі не більшає. Попри це кияни не втрачають надії на перемогу та продовжують працювати на неї та жити буденне життя.
Фото: Новини.LIVE