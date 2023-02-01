Емоції міста - красиві фото Києва взимку

В столиці України мінлива погода

Київ зустрічає перший день лютого 2023 року. Для багатьох українців цей місяць вже навряд колись буде асоціюватися з зимою чи наближенням весни, адже війна 24 лютого назавжди змінила наше суспільство. Як виглядає столиця у нелегкі дні показав наш фотограф.

Кореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва та показав, як живуть українці.

Як виглядає Київ у лютому 2023 року

Київ досі поринає у пітьму ближче до вечора, коли сонце сідає за горизонт, а електрики в оселях містян досі не більшає. Попри це кияни не втрачають надії на перемогу та продовжують працювати на неї та жити буденне життя.

Фото: Новини.LIVE