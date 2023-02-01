Эмоции города - красивые фото Киева зимой

Эмоции города: не слишком зимний, но еще не весенний Киев глазами Новини.LIVE
Киев встречает первый день февраля 2023 года. Для многих украинцев этот месяц уже вряд ли будет ассоциироваться с зимой или приближением весны, ведь война 24 февраля навсегда изменила наше общество. Как выглядит столица, в нелегкие дни показал наш фотограф.
Корреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам Киева и показал, как живут украинцы.
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Как выглядит Киев в феврале 2023 года
Киев до сих пор ныряет ближе к вечеру, когда солнце садится за горизонт, а электричества в жилищах горожан до сих пор не увеличивается. Несмотря на это, киевляне не теряют надежды на победу и продолжают работать на нее и жить повседневную жизнь.
Фото: Новини.LIVE