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Эмоции города: не слишком зимний, но еще не весенний Киев глазами Новини.LIVE

1 февраля 2023 20:35
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Эмоции города - красивые фото Киева зимой
В столице Украины переменная погода
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Киев встречает первый день февраля 2023 года. Для многих украинцев этот месяц уже вряд ли будет ассоциироваться с зимой или приближением весны, ведь война 24 февраля навсегда изменила наше общество. Как выглядит столица, в нелегкие дни показал наш фотограф.

Корреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам Киева и показал, как живут украинцы.

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Киев до сих пор ныряет ближе к вечеру, когда солнце садится за горизонт, а электричества в жилищах горожан до сих пор не увеличивается. Несмотря на это, киевляне не теряют надежды на победу и продолжают работать на нее и жить повседневную жизнь.

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Фото: Новини.LIVE

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