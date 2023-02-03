Фоторепортаж про життя Києва під час військового стану

Емоції міста: неповторна атмосфера "тривожного", але незламного Києва
3 лютого 2023 20:22
Неповторна атмосфера вечірнього Києва на фотографіях
Сьогодні у Києві двічі за день лунала повітряна тривога, яка попереджала про можливу небезпеку. Та попри війну, постійні сигнали тривоги та блекаути, столиця сильної країни продовжує жити та приймати важливих гостей на саміті Україна-ЄС.
Новини.LIVE показує, який вигляд має незламний Київ сьогодні.
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Фото: Новини.LIVE