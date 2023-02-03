Фоторепортаж о жизни Киева во время военного положения

Эмоции города: неповторимая атмосфера "тревожного", но несокрушимого Киева
3 февраля 2023 20:22
Неповторимая атмосфера вечернего Киева на фотографиях
Сегодня в Киеве дважды в день звучала воздушная тревога, которая предупреждала о возможной опасности. Но, несмотря на войну, постоянные сигналы тревоги и блекауты, столица сильной страны продолжает жить и принимать важных гостей на саммите Украина-ЕС.
Новини.LIVE показывает, как выглядит несокрушимый Киев сегодня.
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Фото: Новини.LIVE