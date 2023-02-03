Фоторепортаж о жизни Киева во время военного положения

Неповторимая атмосфера вечернего Киева на фотографиях

Сегодня в Киеве дважды в день звучала воздушная тревога, которая предупреждала о возможной опасности. Но, несмотря на войну, постоянные сигналы тревоги и блекауты, столица сильной страны продолжает жить и принимать важных гостей на саммите Украина-ЕС.

Новини.LIVE показывает, как выглядит несокрушимый Киев сегодня.

Фото: Новини.LIVE