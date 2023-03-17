Емоції міста: незламний Київ в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

Київ в середині березня

На вулицях Києва ще прохолодно, проте весна вже впевнено заявляє про свої права. Вдень Київ живе своїм звичним життям — на дорогах затори, адже всі поспішають у справах чи на роботу. Подекуди на вулицях неквапливо прогулюються діти чи літні люди. Життя незламних українців триває, проте ніхто з них, ніколи не забуде, якою ціною вони мають можливість насолоджуватися ще одним весняним днем.

Новини.LIVE показує, як виглядає весняна столиця в об'єктиві нашого фотографа.

Фото: Новини.LIVE