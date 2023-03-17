Емоції міста: незламний Київ в об'єктиві фотографа Новини.LIVE
На вулицях Києва ще прохолодно, проте весна вже впевнено заявляє про свої права. Вдень Київ живе своїм звичним життям — на дорогах затори, адже всі поспішають у справах чи на роботу. Подекуди на вулицях неквапливо прогулюються діти чи літні люди. Життя незламних українців триває, проте ніхто з них, ніколи не забуде, якою ціною вони мають можливість насолоджуватися ще одним весняним днем.
Новини.LIVE показує, як виглядає весняна столиця в об'єктиві нашого фотографа.
-
"Без стресу": як знайти баланс між роботою та особистим життям
-
Криза Ротаня перед матчем збірної: тренер не виграв четвертий матч з "Олександрією"
-
"Мирний план" Китаю: у США занепокоєні прагненням КНР представити зустріч путіна та Цзіньпіна
-
На окупованих територіях росіяни збільшують кількість катівень, — Генштаб ЗСУ
-
Беквокаліст шоу "Танці з зірками" розповів, чому залишився без підтримки відомого продюсера
-
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет йде у відставку: деталі
-
Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж
-
У Повітряних силах розповіли, що потрібно ЗСУ для ефективного контрнаступу
-
У кремлі відреагували на ордер на арешт путіна
-
Пропонували евакуацію з "гарячих точок": у Києві викрили шахрайську схему
Фото: Новини.LIVE