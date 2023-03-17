Эмоции города: несокрушимый Киев в объективе фотографа Новини.LIVE
На улицах Киева еще прохладно, но весна уже уверенно заявляет о своих правах. Днем Киев живет своей привычной жизнью — на дорогах пробки, ведь все спешат по делам или на работу. Кое-где на улицах неторопливо ходят дети или пожилые люди. Жизнь несгибаемых украинцев продолжается, однако никто из них никогда не забудет, какой ценой они имеют возможность наслаждаться еще одним весенним днем.
Новини.LIVE показывает, как выглядит весенняя столица в объективе нашего фотографа.
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Фото: Новини.LIVE