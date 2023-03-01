Красиві фото Києва вранці і ввечері

Київ зустрічає весну

Не зважаючи на прохолодну погоду та звуки сирен, Київ зустрічає перший весняний день. Сьогодні в столиці по-особливому чарівно, адже холодна та затяжна зима нарешті закінчилась.

Новини.LIVE ділиться з вами світлинами могутнього та величного Києва очима нашого фотографа.

Весняний Київ

Сьогодні кияни насолоджуються весняною погодою та чекають перемоги. Неймовірні вулички, активний рух та величні будівлі дарують місту особливу атмосферу. І кожен українець може з впевненістю сказати: "Україна — непереможна".

Фото: Новини.LIVE