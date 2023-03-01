Красиві фото Києва вранці і ввечері

Емоції міста: перший день весни у Києві очима фотографа Новини.LIVE
Не зважаючи на прохолодну погоду та звуки сирен, Київ зустрічає перший весняний день. Сьогодні в столиці по-особливому чарівно, адже холодна та затяжна зима нарешті закінчилась.
Новини.LIVE ділиться з вами світлинами могутнього та величного Києва очима нашого фотографа.
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Весняний Київ
Сьогодні кияни насолоджуються весняною погодою та чекають перемоги. Неймовірні вулички, активний рух та величні будівлі дарують місту особливу атмосферу. І кожен українець може з впевненістю сказати: "Україна — непереможна".
Фото: Новини.LIVE