Красивые фото Киева утром и вечером

Эмоции города: первый день весны в Киеве глазами фотографа Новости.LIVE
Несмотря на холодную погоду и звуки сирен, Киев встречает первый весенний день. Сегодня в столице по-особому волшебно, ведь холодная и затяжная зима наконец-то закончилась.
Новости.LIVE делится с вами фотографиями мощного и величественного Киева глазами нашего фотографа.
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Весенний Киев
Сегодня киевляне наслаждаются весенней погодой и ждут победы. Невероятные улочки, активное движение и величественные постройки дарят городу особую атмосферу. И каждый украинец может с уверенностью сказать: "Украина непобедима".
Фото: Новости.