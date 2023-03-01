Красивые фото Киева утром и вечером

Киев встречает весну

Несмотря на холодную погоду и звуки сирен, Киев встречает первый весенний день. Сегодня в столице по-особому волшебно, ведь холодная и затяжная зима наконец-то закончилась.

Новости.LIVE делится с вами фотографиями мощного и величественного Киева глазами нашего фотографа.

Весенний Киев

Сегодня киевляне наслаждаются весенней погодой и ждут победы. Невероятные улочки, активное движение и величественные постройки дарят городу особую атмосферу. И каждый украинец может с уверенностью сказать: "Украина непобедима".

Фото: Новости.