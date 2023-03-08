Київ 8 березня в фотографіях Новини.LIVE

Емоції міста: весняне свято у Києві очима фотографа Новини.LIVE
Сьогодні, 8 березня, відзначається головне свято весни — день неймовірно сильних, розумних, красивих та добрих жінок.Особливо це довели українки — вони захищають нашу країну, волонтерять, виховують дітей, займаються бізнесом. Їхній внесок у захист свободи та демократії неоціненний.
Новини.LIVE передає читачам святкову атмосферу Києва через об'єктив нашого фотографа.
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Фото: Новини.LIVE