Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Емоції міста: весняне свято у Києві очима фотографа Новини.LIVE arrow

Емоції міста: весняне свято у Києві очима фотографа Новини.LIVE

8 березня 2023 19:57
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Київ 8 березня в фотографіях Новини.LIVE
Як Київ святкував 8 березня
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Сьогодні, 8 березня, відзначається головне свято весни — день неймовірно сильних, розумних, красивих та добрих жінок.Особливо це довели українки — вони захищають нашу країну, волонтерять, виховують дітей, займаються бізнесом. Їхній внесок у захист свободи та демократії неоціненний.

Новини.LIVE передає читачам святкову атмосферу Києва через об'єктив нашого фотографа. 

Читайте також:

null

  •  
  •  
  •  
  •  
1 / 4

null

null

null

null

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Фото: Новини.LIVE

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

20:15 Яке свято відзначають 9 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

20:00 Одеські медики дали поради, що їсти, аби мати гарний зір

Новина з фото

19:58 На техніці окупантів у Маріуполі помітили нові позначки

19:54 Британія висловила стурбованість схваленням закону про "іноагентів" у Грузії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:52 Біля Бахмута прикордонники з мінометів знищили вісім окупантів

19:44 Побратими з 30-ї бригади назвали ім'я розстріляного військового за слова "Слава Україні", — Маляр

19:37 Наруга над могилою військового заради ролика в TikTok: що загрожує підліткам-вандалам

19:30 Гуманітарний штаб Одеської області рекомендує перехід на грошову адресну допомогу

19:27 Велика Британія запровадила санкції проти гендерного насильства у кількох країнах

Новина з відео

19:15 Що можна їсти у Великий піст: простий рецепт фантастичного булгуру з овочами

Новина з відео

18:53 У Грузії продовжують мітингувати проти ухвалення проросійського закону

Новина з відео

18:35 Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих

Новина з відео

17:34 Зеленський на зустрічі з Гутеррішем заявив, що саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН

Новина з відео

17:30 Поліція прокоментувала жорстоке затримання одесита

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:21 В окупованому Енергодарі спалахнула масштабна пожежа

Новина з відео

15:53 Зеленський зустрівся з генсеком ООН: деталі

Новина з відео

15:30 В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Пироговська

Новина з відео

13:50 Додав "перчинки" до власного весілля: на Одещини чоловік влаштував стрілянину

Новина з відео

13:48 Учасниці від Австрії на "Євробаченні-2023" презентували кумедний кліп

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Актуальне по темі

None 8 Березень 18:47

Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

None 8 Березень 20:15

Яке свято відзначають 9 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

None 8 Березень 20:15

Одеські медики дали поради, що їсти, аби мати гарний зір

None 8 Березень 19:58

На техніці окупантів у Маріуполі помітили нові позначки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB