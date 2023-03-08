Киев 8 марта в фотографиях Новости.LIVE

Как Киев праздновал 8 марта

Сегодня, 8 марта, отмечается главный праздник весны — день невероятно сильных, умных, красивых и добрых женщин. Особенно это доказали украинки — они защищают нашу страну, волонтерят, воспитывают детей, занимаются бизнесом. Их вклад в защиту свободы и демократии неоценим.

Новини.LIVE передает читателям праздничную атмосферу Киева через объектив нашего фотографа.







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Фото: Новини.LIVE