Красиві фото Києва в березні вранці і ввечері

Теплий березень в Києві

В Україні 24 березня здивувало усіх аномально теплою погодою. Подекуди температура повітря сягала до +18 градусів тепла. Незвична, проте, комфортна погода була й у Києві.

Кореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями весняного Києва, щоб закарбувати на фото його красу.

Весняний Київ у березні 2023 року

Саме березнь 2022 року видався для українців чи не одним із найважчих. Тоді тривали запеклі бої у Бучанському районі, у Маріуполі не вщухали бомбардування з боку російських військових, а ЗСУ в захопленому РФ порту Бердянськ знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту окупантів БДК "Саратов".

Зараз ситуація відносно стабілізувалася принаймні для мешканців Київщини. Окупанти покинули міста та села поблизу Києва, а мешканці столиці поступово повертаються до відносно спокійного життя.

Хоча у місті нерідко бувають нальоти іранських дронів та ракет різних типів, кияни готуються до Великодня. Подекуди на вулицях можна зустріти вуличних торговців, які продають вербу, що традиційно освячують у велике православне свято — Вербну неділю.

Фото: Новини.LIVE