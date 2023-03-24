Красиві фото Києва в березні вранці і ввечері

Емоції міста: весняний теплий Київ очима Новини.LIVE у фото
В Україні 24 березня здивувало усіх аномально теплою погодою. Подекуди температура повітря сягала до +18 градусів тепла. Незвична, проте, комфортна погода була й у Києві.
Кореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями весняного Києва, щоб закарбувати на фото його красу.
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Весняний Київ у березні 2023 року
Саме березнь 2022 року видався для українців чи не одним із найважчих. Тоді тривали запеклі бої у Бучанському районі, у Маріуполі не вщухали бомбардування з боку російських військових, а ЗСУ в захопленому РФ порту Бердянськ знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту окупантів БДК "Саратов".
Зараз ситуація відносно стабілізувалася принаймні для мешканців Київщини. Окупанти покинули міста та села поблизу Києва, а мешканці столиці поступово повертаються до відносно спокійного життя.
Хоча у місті нерідко бувають нальоти іранських дронів та ракет різних типів, кияни готуються до Великодня. Подекуди на вулицях можна зустріти вуличних торговців, які продають вербу, що традиційно освячують у велике православне свято — Вербну неділю.
Фото: Новини.LIVE