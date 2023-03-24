Красивые фото Киева в марте утром и вечером

Теплый март в Киеве

В Украине 24 марта удивило всех аномально теплой погодой. Кое-где температура воздуха достигала +18 градусов тепла. Необычная, однако, комфортная погода была и в Киеве.

Корреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам весеннего Киева, чтобы запечатлеть на фото его красоту.

Весенний Киев в марте 2023 года

Именно март 2022 года выдался для украинцев одним из самых тяжелых. Тогда продолжались ожесточенные бои в Бучанском районе, в Мариуполе не утихали бомбардировки со стороны российских военных, а ВСУ в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота оккупантов БДК "Саратов".

Сейчас ситуация относительно стабилизировалась, по крайней мере, для жителей Киевщины. Оккупанты покинули города и села вблизи Киева, а жители столицы постепенно возвращаются к относительно спокойной жизни.

Хотя в городе нередко бывают налеты иранских дронов и ракет разных типов, киевляне готовятся к Пасхе. Кое-где на улицах можно встретить уличных торговцев, продающих вербу, которые традиционно освящают в великий православный праздник — Вербное воскресенье.

Фото: Новини.LIVE