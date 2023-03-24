Красивые фото Киева в марте утром и вечером

Эмоции города: весенний теплый Киев глазами Новини.LIVE в фото
В Украине 24 марта удивило всех аномально теплой погодой. Кое-где температура воздуха достигала +18 градусов тепла. Необычная, однако, комфортная погода была и в Киеве.
Корреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам весеннего Киева, чтобы запечатлеть на фото его красоту.
-
Франция увеличит темпы производства гаубиц Caesar
-
Кличко поехал на восток и передал помощь украинским военным
-
Стало известно кто заменит Месси в ПСЖ
-
Российские самолеты провоцируют базы военных США в Сирии
-
Первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться на глазах: исследование
-
Одесские фигуристы получили четыре награды на чемпионате Украины
-
Суд избрал наказание для трех подростков за изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье
-
Назад или вперед? Когда и как украинцы будут переходить на летнее время
-
Участие Николаевского порта в зерновом соглашении зависит от успехов на поле боя, — Кубраков
-
"Мотор Сич" работала с иранскими компаниями, разрабатывавшими дроны Shahed: расследование
Весенний Киев в марте 2023 года
Именно март 2022 года выдался для украинцев одним из самых тяжелых. Тогда продолжались ожесточенные бои в Бучанском районе, в Мариуполе не утихали бомбардировки со стороны российских военных, а ВСУ в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота оккупантов БДК "Саратов".
Сейчас ситуация относительно стабилизировалась, по крайней мере, для жителей Киевщины. Оккупанты покинули города и села вблизи Киева, а жители столицы постепенно возвращаются к относительно спокойной жизни.
Хотя в городе нередко бывают налеты иранских дронов и ракет разных типов, киевляне готовятся к Пасхе. Кое-где на улицах можно встретить уличных торговцев, продающих вербу, которые традиционно освящают в великий православный праздник — Вербное воскресенье.
Фото: Новини.LIVE