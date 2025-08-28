Kyiv attack on August 28 — what we know so far

The aftermath of the attack on Kyiv. Photo: National Police of Ukraine

Внаслідок нічного удару по Києву загинули четверо людей, серед яких двоє дітей. Також вже відомо про понад 20 постраждалих.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Advertisement

У столиці триває рятувально-пошукова операція

"На місці уражень внаслідок російського комбінованого удару працюють екстрені служби. Рятувально-пошукові операції в активній фазі. Оперативна обстановка динамічно змінюється. Залучаємо авіацію ДСНС до гасіння пожеж", — йдеться в повідомленні очільника МВС.

Також Клименко в ефірі телемарафону додав, що під завалами п'ятиповерхівки на Дарниці можуть перебувати щонайменше ще три тіла.

"На цій локації загинули троє людей, повідомив очільник МВС. Ще один загиблий — в іншому районі Києва. Трьох осіб деблокували, зокрема жінку та двох чоловіків", — додав він.

Наслідки атаки на Київ — де є руйнування

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог завдав комбінованих ударів по столиці, з різних напрямків.

"І системно — наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі це й обманки, "Гербери", "Шахеди", балістика, крилаті ракети, "Кинджали", — зазначив він.

Станом на зараз є пошкодження на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Зокрема значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів.

Після атаки на Київ піднімається дим. Фото: Новини.LIVE

У Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину п'ятитиповерхівки. На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів. Постраждали дев’яти та 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з дев'ятиповерхівкою, горять автівки. Тут десятки автівок постраждали на кількох локаціях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.

В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

У Деснянському районі є пошкодження в нежитловій зоні. Є пошкодження в і Оболонському районі.

"Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон — тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті", — пише Ткаченко.

На кількох локаціях в різних частинах міста уламки збитих цілей, наразі рятувальники опрацьовують кожну локацію.

Нагадаємо, що цієї ночі в в Україні двічі оголошували масштабну тривогу.

Вчора ввечері вибухи також лунали у Дніпрі та Запоріжжі.