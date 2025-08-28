Атака на Киев 28 августа - что известно

Последствия атаки на Киев. Фото: Национальная полиция Украины

В результате ночного удара по Киеву погибли четыре человека, среди которых двое детей. Также уже известно о более 20 пострадавших.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

В столице продолжается спасательно-поисковая операция

"На месте повреждений в результате российского комбинированного удара работают экстренные службы. Спасательно-поисковые операции в активной фазе. Оперативная обстановка динамично меняется. Привлекаем авиацию ГСЧС к тушению пожаров", — говорится в сообщении главы МВД.

Также Клименко в эфире телемарафона добавил, что под завалами пятиэтажки на Дарнице могут находиться по меньшей мере еще три тела.

"На этой локации погибли три человека, сообщил глава МВД. Еще один погибший — в другом районе Киева. Трех человек деблокировали, в частности женщину и двух мужчин", — добавил он.

Последствия атаки на Киев — где есть разрушения

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг нанес комбинированные удары по столице, с разных направлений.

"И системно — наводкой на обычные жилые дома. Этой ночью это и обманки, "Герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы", — отметил он.

По состоянию на сейчас есть повреждения на более 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В частности значительные повреждения в жилой застройке Дарницкого и Днепровского районов.

После атаки на Киев поднимается дым. Фото: Новини.LIVE

В Дарницком районе россияне прямым попаданием уничтожили часть пятиэтажки. На месте продолжается спасательная операция, пытаются деблокировать людей, извлечь из-под завалов. Пострадали девяти и 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

В Днепровском районе повреждена жилая 25-тиэтажка, дрон попал во двор рядом с девятиэтажкой, горят машины. Здесь десятки автомобилей пострадали на нескольких локациях.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, сейчас пожар локализован.

Шевченковский район также сильно пострадал. Несколько нежилых зданий, офисы, машины обычных киевлян.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

В Деснянском районе есть повреждения в нежилой зоне. Есть повреждения в и Оболонском районе.

"Вместе по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон — тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города", — пишет Ткаченко.

На нескольких локациях в разных частях города обломки сбитых целей, сейчас спасатели прорабатывают каждую локацию.

Напомним, что этой ночью в в Украине дважды объявляли масштабную тревогу.

Вчера вечером взрывы также раздавались в Днепре и Запорожье.