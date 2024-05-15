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Енергетики пояснили, чому в Києві застосовувалась екстрені відключення

15 травня 2024 10:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Енергетики пояснили, чому в Києві застосовувалась екстрені відключення
Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на 15 травня ситуація в енергосистемі Києва залишається складною. Внаслідок цього зранку енергетикам доводилося застосовувати аварійні відключення світла для населення.

Про це повідомили  у Київській міській військовій адміністрації у середу, 15 травня. 

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"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Тому за розпорядженням Укренерго вже зранку введені графіки аварійних відключень для населення", — написали у КМВА, коментуючи ситуацію. 

Там додали, що енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми. Однак, закликають усіх мешканців столиці ощадливо використовувати електронерегію.

"Але ми всі — і мешканці Києва, і бізнес та промисловість маємо допомагати своєю економією!" — наголосили у КМВА. 

відключення світла у Києві
Допис КМВА. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, зранку Укренерго застосувало контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України вранці. Вони діяли з 06:40 до 09:00.

Разом із тим ДТЕК запровадило екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині. Але, станом на 09:00, світло повернули у домівки. 

Київ
війна
КМДА
сфера енергетики
війна в Україні
енергетика
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