Енергетики пояснили, чому в Києві застосовувалась екстрені відключення

Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК

Станом на 15 травня ситуація в енергосистемі Києва залишається складною. Внаслідок цього зранку енергетикам доводилося застосовувати аварійні відключення світла для населення.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації у середу, 15 травня.

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Ситуація в енергосистемі Києва

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Тому за розпорядженням Укренерго вже зранку введені графіки аварійних відключень для населення", — написали у КМВА, коментуючи ситуацію.

Там додали, що енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми. Однак, закликають усіх мешканців столиці ощадливо використовувати електронерегію.

"Але ми всі — і мешканці Києва, і бізнес та промисловість маємо допомагати своєю економією!" — наголосили у КМВА.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку Укренерго застосувало контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України вранці. Вони діяли з 06:40 до 09:00.

Разом із тим ДТЕК запровадило екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині. Але, станом на 09:00, світло повернули у домівки.