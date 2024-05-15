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Энергетики объяснили, почему в Киеве применялись экстренные отключения

15 мая 2024 10:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Энергетики объяснили, почему в Киеве применялись экстренные отключения
Энергетики ДТЭК. Фото: ДТЭК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на 15 мая ситуация в энергосистеме Киева остается сложной. В результате утром энергетикам приходилось применять аварийные отключения света для населения.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в среду, 15 мая.

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"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Поэтому по распоряжению Укрэнерго уже с утра введены графики аварийных отключений для населения", — написали в КГВА, комментируя ситуацию.

Там добавили, что энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Однако призывают всех жителей столицы бережно использовать электронерегию.

"Но мы все — и жители Киева, и бизнес и промышленность должны помогать своей экономией!" — отметили в КГВА.

отключение света в Киеве
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

 

Напомним, с утра Укрэнерго применило контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины утром. Они действовали с 06:40 до 09:00.

Вместе с тем ДТЭК ввело экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине. Но по состоянию на 09:00 свет вернули в дома.

Киев
война
КГГА
сфера энергетики
война в Украине
энергетика
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