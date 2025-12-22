Українські енергетики символічно підсвітили монумент Батьківщина-Мати 21 грудня

Енергетики символічно підсвітили Батьківщину-мати у Києві — фото
У неділю ввечері, 21 грудня, українські енергетики символічно підсвітили столичний монумент Батьківщину-мати у кольори українського прапора. Подія сталася напередодні Дня енергетики та найдовшої ночі у році.
Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.
У Києві символічно підсвітили Батьківщину-мати
У компанії показали фото, як це було, а також зазначили, що на світлову проєкцію не було витрачено жодного кіловата з мережі.
"Так, світло тримається! Напередодні найдовшої ночі року нам про це нагадує Батьківщина-Мати з пагорбів вічного Києва. А вже завтра — День енергетика. Не забудьте привітати родичів, друзів та близьких, причетних до цієї професії. Україна неодмінно переможе темряву", — наголосили у ДТЕК.
Що відомо про день енергетика в Україні
День енергетика в Україні традиційно відзначають 22 грудня. Це професійне свято працівників енергетичної галузі — інженерів, електриків, диспетчерів, теплоенергетиків та всіх, хто забезпечує стабільну роботу енергосистеми країни.
В умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації це свято набуло особливої ваги, адже об’єкти критичної інфраструктури регулярно зазнають атак, спрямованих на порушення електропостачання в країні.
Зазначимо, що свято було запроваджене указом першого президента України Леоніда Кравчука у листопаді 1993 року на підтримку ініціативи працівників енергетичної та електротехнічної промисловості.
