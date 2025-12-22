Відео
Енергетики символічно підсвітили Батьківщину-мати у Києві — фото

Енергетики символічно підсвітили Батьківщину-мати у Києві — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 05:14
Українські енергетики символічно підсвітили монумент Батьківщина-Мати 21 грудня
Монумент Батьківщина-мати у Києві. Фото: ДТЕК

У неділю ввечері, 21 грудня, українські енергетики символічно підсвітили столичний монумент Батьківщину-мати у кольори українського прапора. Подія сталася напередодні Дня енергетики та найдовшої ночі у році.

Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.

Читайте також:

У Києві символічно підсвітили Батьківщину-мати

У компанії показали фото, як це було, а також зазначили, що на світлову проєкцію не було витрачено жодного кіловата з мережі.

У Києві енергетики символічно підсвітили Батьківщину-Мати 21 грудня
Монумент Батьківщина-мати у Києві. Фото: ДТЕК

"Так, світло тримається! Напередодні найдовшої ночі року нам про це нагадує Батьківщина-Мати з пагорбів вічного Києва. А вже завтра — День енергетика. Не забудьте привітати родичів, друзів та близьких, причетних до цієї професії. Україна неодмінно переможе темряву", — наголосили у ДТЕК.

Монумент Батьківщина-мати у Києві підсвітили національними кольорами 21 грудня
Монумент Батьківщина-мати у Києві. Фото: ДТЕК

Що відомо про день енергетика в Україні

День енергетика в Україні традиційно відзначають 22 грудня. Це професійне свято працівників енергетичної галузі — інженерів, електриків, диспетчерів, теплоенергетиків та всіх, хто забезпечує стабільну роботу енергосистеми країни.

В умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації це свято набуло особливої ваги, адже об’єкти критичної інфраструктури регулярно зазнають атак, спрямованих на порушення електропостачання в країні.

Зазначимо, що свято було запроваджене указом першого президента України Леоніда Кравчука у листопаді 1993 року на підтримку ініціативи працівників енергетичної та електротехнічної промисловості.

Нагадаємо, що після атак РФ Херсонська ТЕЦ не працює вже понад два тижні. Один з нардепів пояснив, чому наразі об'єкт не відновлюють.

Також ми нещодавно писали, що експерт Геннадій Рябцев пояснив, що потрібно для зменшення обсягів відключень світла.

Київ сфера енергетики Батьківщина-Мати прапор України День енергетика енергетики
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
