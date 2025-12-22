Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Энергетики символически подсветили Родину-мать в Киеве — фото

Энергетики символически подсветили Родину-мать в Киеве — фото

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 05:14
Украинские энергетики символически подсветили монумент Родина-Мать 21 декабря
Монумент Родина-мать в Киеве. Фото: ДТЭК

В воскресенье вечером, 21 декабря, украинские энергетики символически подсветили столичный монумент Родину-мать в цвета украинского флага. Событие произошло накануне Дня энергетики и самой длинной ночи в году.

Об этом в Telegram сообщает ДТЭК. 

Реклама
Читайте также:

В Киеве символически подсветили Родину-мать

В компании показали фото, как это было, а также отметили, что на световую проекцию не было потрачено ни одного киловатта из сети.

У Києві енергетики символічно підсвітили Батьківщину-Мати 21 грудня
Монумент Родина-мать в Киеве. Фото: ДТЭК

"Да, свет держится! Накануне самой длинной ночи года нам об этом напоминает Родина-Мать с холмов вечного Киева. А уже завтра — День энергетика. Не забудьте поздравить родственников, друзей и близких, причастных к этой профессии. Украина непременно победит тьму", — отметили в ДТЭК.

Монумент Батьківщина-мати у Києві підсвітили національними кольорами 21 грудня
Монумент Родина-мать в Киеве. Фото: ДТЭК

Что известно о дне энергетика в Украине

День энергетика в Украине традиционно отмечают 22 декабря. Это профессиональный праздник работников энергетической отрасли — инженеров, электриков, диспетчеров, теплоэнергетиков и всех, кто обеспечивает стабильную работу энергосистемы страны.

В условиях полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации этот праздник приобрел особое значение, ведь объекты критической инфраструктуры регулярно подвергаются атакам, направленным на нарушение электроснабжения в стране.

Отметим, что праздник был введен указом первого президента Украины Леонида Кравчука в ноябре 1993 года в поддержку инициативы работников энергетической и электротехнической промышленности.

Напомним, что после атак РФ Херсонская ТЭЦ не работает уже более двух недель. Один из нардепов объяснил, почему сейчас объект не восстанавливают.

Также мы недавно писали, что эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключений света.

Киев сфера энергетики Родина-Мать флаг Украины День энергетика энергетики
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации