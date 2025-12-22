Украинские энергетики символически подсветили монумент Родина-Мать 21 декабря

Монумент Родина-мать в Киеве. Фото: ДТЭК

В воскресенье вечером, 21 декабря, украинские энергетики символически подсветили столичный монумент Родину-мать в цвета украинского флага. Событие произошло накануне Дня энергетики и самой длинной ночи в году.

Об этом в Telegram сообщает ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

В Киеве символически подсветили Родину-мать

В компании показали фото, как это было, а также отметили, что на световую проекцию не было потрачено ни одного киловатта из сети.

Монумент Родина-мать в Киеве. Фото: ДТЭК

"Да, свет держится! Накануне самой длинной ночи года нам об этом напоминает Родина-Мать с холмов вечного Киева. А уже завтра — День энергетика. Не забудьте поздравить родственников, друзей и близких, причастных к этой профессии. Украина непременно победит тьму", — отметили в ДТЭК.

Монумент Родина-мать в Киеве. Фото: ДТЭК

Что известно о дне энергетика в Украине

День энергетика в Украине традиционно отмечают 22 декабря. Это профессиональный праздник работников энергетической отрасли — инженеров, электриков, диспетчеров, теплоэнергетиков и всех, кто обеспечивает стабильную работу энергосистемы страны.

В условиях полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации этот праздник приобрел особое значение, ведь объекты критической инфраструктуры регулярно подвергаются атакам, направленным на нарушение электроснабжения в стране.

Отметим, что праздник был введен указом первого президента Украины Леонида Кравчука в ноябре 1993 года в поддержку инициативы работников энергетической и электротехнической промышленности.

Напомним, что после атак РФ Херсонская ТЭЦ не работает уже более двух недель. Один из нардепов объяснил, почему сейчас объект не восстанавливают.

Также мы недавно писали, что эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключений света.