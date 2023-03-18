​​​​Епіфаній розповів, за яких умов братія може залишитися служити у Лаврі та про її майбутнє

Митрополит Київський і усієї України Епіфаній

Усі монахи Києво-Печерської Лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".

Про це повідомила пресслужба Православної церкви України.

Хто зможе залишитися в Лаврі

Предстоятель ПЦУ Епіфаній прокоментував ситуацію із Києво-Печерською Лаврою.

Він зазначив, що не йдеться про закриття цього монастиря чи припинення у ньому молитов, богослужінь і чернечого життя.

Також митрополит Київський наголосив, що частина із священників УПЦ (МП), яка має залишити Лавру, можуть лишитися і продовжити своє служіння на території цієї православної святині.

"Як Священноархімандрит я засвідчую братії, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів і Томосу, відкинуть беззаконну владу москви, продовжать своє служіння в Лаврі", — наголосив митрополит Київський.

ПЦУ закликає до діалогу

Митрополит Епіфаній наголосив, що він є відкритим до діалогу та спілкування у цьому питанні.

"Наша мета — зберегти і оновити обитель отців наших Антонія і Феодосія, очистити її від омани "русского міра". Ми готові до співпраці з усіма, хто поділяє це прагнення", — запевнив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, у січні Міністерство культури та інформаційної політики повернуло до державної власності два храми Києво-Печерської Лаври. Відповідна комісія провела опис майна Успенського собору та Трапезної церкви.

На засідання комісії, на підписання акту не приїхав митрополит Павло, який керував релігійної організації УПЦ (МП) в Києво-Печерській Лаврі.

Втім, це не завадило Комісії підписати акт і повернути Успенський собор та Трапезну церкву державі.

Фото з відкритих джерел