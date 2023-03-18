Епіфаній розповів, за яких умов братія може залишитися служити у Лаврі та про її майбутнє
Усі монахи Києво-Печерської Лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".
Про це повідомила пресслужба Православної церкви України.
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Хто зможе залишитися в Лаврі
Предстоятель ПЦУ Епіфаній прокоментував ситуацію із Києво-Печерською Лаврою.
Він зазначив, що не йдеться про закриття цього монастиря чи припинення у ньому молитов, богослужінь і чернечого життя.
Також митрополит Київський наголосив, що частина із священників УПЦ (МП), яка має залишити Лавру, можуть лишитися і продовжити своє служіння на території цієї православної святині.
"Як Священноархімандрит я засвідчую братії, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів і Томосу, відкинуть беззаконну владу москви, продовжать своє служіння в Лаврі", — наголосив митрополит Київський.
ПЦУ закликає до діалогу
Митрополит Епіфаній наголосив, що він є відкритим до діалогу та спілкування у цьому питанні.
"Наша мета — зберегти і оновити обитель отців наших Антонія і Феодосія, очистити її від омани "русского міра". Ми готові до співпраці з усіма, хто поділяє це прагнення", — запевнив предстоятель ПЦУ.
Нагадаємо, у січні Міністерство культури та інформаційної політики повернуло до державної власності два храми Києво-Печерської Лаври. Відповідна комісія провела опис майна Успенського собору та Трапезної церкви.
На засідання комісії, на підписання акту не приїхав митрополит Павло, який керував релігійної організації УПЦ (МП) в Києво-Печерській Лаврі.
Втім, це не завадило Комісії підписати акт і повернути Успенський собор та Трапезну церкву державі.
Фото з відкритих джерел