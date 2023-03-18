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Эпифаний рассказал, при каких условиях братия может остаться служить в Лавре и о ее будущем

18 марта 2023 18:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Все монахи Киево-Печерской Лавры, отвергнувшие властью москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ПЦУ – не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".

Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины.

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Кто сможет остаться в Лавре

Предстоятель ПЦУ Эпифаний прокомментировал ситуацию с Киево-Печерской Лаврой.

Он отметил, что речь не идет о закрытии этого монастыря или прекращении в нем молитв, богослужений и монашеской жизни.

Также митрополит Киевский подчеркнул, что часть священников УПЦ (МП), которая должна покинуть Лавру, может остаться и продолжить свое служение на территории этой православной святыни.

"Как Священноархимандрит я свидетельствую братии, что все из вас, кто следуют требованиям канонов и Томоса, отвергнут беззаконную власть москвы, — продолжат свое служение в Лавре", —подчеркнул митрополит Киевский.

ПЦУ призывает к диалогу

Митрополит Эпифаний подчеркнул, что он открыт к диалогу и общению в этом вопросе.

"Наша цель – сохранить и обновить обитель отцов наших Антония и Феодосия, очистить ее от заблуждения "русского мира". Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто разделяет это стремление", — заверил предстоятель ПЦУ.

Напомним, в январе Министерство культуры и информационной политики вернуло в государственную собственность два храма Киево-Печерской Лавры. Соответствующая комиссия произвела описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви.

На заседание комиссии, на подписание акта не приехал митрополит Павел, руководивший религиозной организацией УПЦ (МП) в Киево-Печерской Лавре.

Впрочем, это не помешало Комиссии подписать акт и вернуть Успенский собор и Трапезную церковь государству.

Фото из открытых источников

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