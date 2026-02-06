Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Естонія відкрила в Києві Пункт Непереможності — що відомо

Естонія відкрила в Києві Пункт Непереможності — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 16:54
Естонія відкрила Пункт Непереможності у Києві для підтримки українців
Відкриття Пункту Непереможності. Фото: x.com/Tsahkna

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відкрив у Києві Пункт Непереможності. За його словами, холод та темрява не повинні та не будуть визначати результат агресії Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Маргуса Цахкна в соцмережі X у пʼятницю, 6 лютого.

Реклама
Читайте також:

Пункт Непереможності у Києві

Цахкна повідомив, що фінансування Пункту Непереможності в Києві забезпечила Естонія. 

Пункт Непереможності у Києві
Відкриття Пункту Непереможності. Фото: x.com/Tsahkna
Пункт Непереможності у Києві, який відкрила Естонія
Пункт Непереможності в Києві. Фото: x.com/Tsahkna

"Він надає притулок, тепло та психологічну підтримку в умовах триваючого терору з боку Росії та тривалих відключень електроенергії та опалення", — наголосив він.

Пункт Непереможності у Києві від Естонії
Пункт Непереможності, який відкрила Естонія в Києві. Фото: x.com/Tsahkna

За його словами, цей промінь світла допомагає гарантувати, що спроби РФ зламати дух українців зазнають поразки.

null
Допис Цахкни. Фото: скриншот

Нагадаємо, Цахкна повідомив, коли Європейський Союз може ухвалити 20-й санкційний пакет.

Крім того, Цахкна провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Сторони обговорили підтримку України та тиск на Росію.

Київ війна Естонія Україна Пункт Незламності
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації