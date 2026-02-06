Естонія відкрила Пункт Непереможності у Києві для підтримки українців

Естонія відкрила в Києві Пункт Непереможності — що відомо
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відкрив у Києві Пункт Непереможності. За його словами, холод та темрява не повинні та не будуть визначати результат агресії Росії.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Маргуса Цахкна в соцмережі X у пʼятницю, 6 лютого.
Пункт Непереможності у Києві
Цахкна повідомив, що фінансування Пункту Непереможності в Києві забезпечила Естонія.
"Він надає притулок, тепло та психологічну підтримку в умовах триваючого терору з боку Росії та тривалих відключень електроенергії та опалення", — наголосив він.
За його словами, цей промінь світла допомагає гарантувати, що спроби РФ зламати дух українців зазнають поразки.
Нагадаємо, Цахкна повідомив, коли Європейський Союз може ухвалити 20-й санкційний пакет.
Крім того, Цахкна провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Сторони обговорили підтримку України та тиск на Росію.
