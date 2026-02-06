Эстония открыла Пункт Непобедимости в Киеве для поддержки украинцев

Открытие Пункта Непобедимости. Фото: x.com/Tsahkna

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна открыл в Киеве Пункт Непобедимости. По его словам, холод и темнота не должны и не будут определять результат агрессии России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Маргуса Цахкна в соцсети X в пятницу, 6 февраля.

Пункт Непобедимости в Киеве

Цахкна сообщил, что финансирование Пункта Непобедимости в Киеве обеспечила Эстония.

Пункт Непобедимости в Киеве. Фото: x.com/Tsahkna

"Он предоставляет убежище, тепло и психологическую поддержку в условиях продолжающегося террора со стороны России и длительных отключений электроэнергии и отопления", — подчеркнул он.

Пункт Непобедимости, который открыла Эстония в Киеве. Фото: x.com/Tsahkna

По его словам, этот луч света помогает гарантировать, что попытки РФ сломить дух украинцев потерпят поражение.

Напомним, Цахкна сообщил, когда Европейский Союз может принять 20-й санкционный пакет.

Кроме того, Цахкна провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили поддержку Украины и давление на Россию.