Україна
Эстония открыла в Киеве Пункт Непобедимости — что известно

Эстония открыла в Киеве Пункт Непобедимости — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 16:54
Эстония открыла Пункт Непобедимости в Киеве для поддержки украинцев
Открытие Пункта Непобедимости. Фото: x.com/Tsahkna

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна открыл в Киеве Пункт Непобедимости. По его словам, холод и темнота не должны и не будут определять результат агрессии России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Маргуса Цахкна в соцсети X в пятницу, 6 февраля.

Читайте также:

Пункт Непобедимости в Киеве

Цахкна сообщил, что финансирование Пункта Непобедимости в Киеве обеспечила Эстония.

Пункт Непереможності у Києві
Открытие Пункта Непобедимости. Фото: x.com/Tsahkna
Пункт Непереможності у Києві, який відкрила Естонія
Пункт Непобедимости в Киеве. Фото: x.com/Tsahkna

"Он предоставляет убежище, тепло и психологическую поддержку в условиях продолжающегося террора со стороны России и длительных отключений электроэнергии и отопления", — подчеркнул он.

Пункт Непереможності у Києві від Естонії
Пункт Непобедимости, который открыла Эстония в Киеве. Фото: x.com/Tsahkna

По его словам, этот луч света помогает гарантировать, что попытки РФ сломить дух украинцев потерпят поражение.

null
Пост Цахкны. Фото: скриншот

Напомним, Цахкна сообщил, когда Европейский Союз может принять 20-й санкционный пакет.

Кроме того, Цахкна провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили поддержку Украины и давление на Россию.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
