Эстония открыла Пункт Непобедимости в Киеве для поддержки украинцев

Эстония открыла в Киеве Пункт Непобедимости — что известно
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна открыл в Киеве Пункт Непобедимости. По его словам, холод и темнота не должны и не будут определять результат агрессии России.
Пункт Непобедимости в Киеве
Цахкна сообщил, что финансирование Пункта Непобедимости в Киеве обеспечила Эстония.
"Он предоставляет убежище, тепло и психологическую поддержку в условиях продолжающегося террора со стороны России и длительных отключений электроэнергии и отопления", — подчеркнул он.
По его словам, этот луч света помогает гарантировать, что попытки РФ сломить дух украинцев потерпят поражение.
Кроме того, Цахкна провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили поддержку Украины и давление на Россию.
