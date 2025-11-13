Чи евакуюватимуть людей із Києва через блекаути — відповідь КМДА

Київ у темряві. Фото: Новини.LIVE

Якщо в Києві буде тривалий блекаут, частину містян можуть евакуювати. У такому разі декому доведеться залишати столицю, виїжджаючи автівками.

Про це з посиланням на власні джерела повідомило Суспільне.

Евакуація населення через блекаут

За словами співрозмовника ЗМІ, скільки людей евакуюють і впродовж якого часу триватиме евакуація, є державною таємницею. Також він додав, що влада разом із військовими розробили й затвердили план оборони Києва на випадок повторного російського вторгнення, наприклад, із боку Білорусі.

Як у КМДА коментують чутки щодо евакуації

У КМДА Суспільному повідомили, що під час блекауту евакуація не передбачається, а от плани виїзду на випадок бойових дій розробили. Вивозити людей можуть у разі землетрусів, зсувів, масових лісових і торф'яних пожеж, катастрофічного затоплення, збройних конфліктів, аварій унаслідок викиду радіоактивних і небезпечних хімічних речовин.

За даними КМДА, наразі у столиці функціонують 1 073 пункти незламності. Ще десять теж відкриють у разі необхідності.

Раніше міжнародний експерт Ігор Гарбарук заявив, що впродовж останніх чотирьох років ситуація з енергозабезпеченням в Україні значно покращилася. До відключень світла наразі готові 70% підприємств.

Нагадаємо, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що без відключень світла взимку в Україні не обійдеться. На його думку, 8–12 годин без світла щодоби — оптимістичний сценарій.