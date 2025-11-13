Видео
Главная Киев Эвакуация в случае блэкаута — что говорят в КГГА

Эвакуация в случае блэкаута — что говорят в КГГА

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 20:57
обновлено: 21:17
Будут ли эвакуировать людей из Киева из-за блэкаутов — ответ КГГА
Киев в темноте. Фото: Новини.LIVE

Если в Киеве будет длительный блэкаут, часть горожан могут эвакуировать. В таком случае некоторым придется покидать столицу, выезжая на машинах.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило Суспільне.

Читайте также:

Эвакуация населения из-за блэкаута

По словам собеседника СМИ, сколько людей эвакуируют и в течение какого времени продлится эвакуация, является государственной тайной. Также он добавил, что власти вместе с военными разработали и утвердили план обороны Киева на случай повторного российского вторжения, например, со стороны Беларуси.

Как в КГГА комментируют слухи об эвакуации

В КГГА Суспільному сообщили, что во время блэкаута эвакуация не предполагается, а вот планы выезда на случай боевых действий разработали. Вывозить людей могут в случае землетрясений, оползней, массовых лесных и торфяных пожаров, катастрофического затопления, вооруженных конфликтов, аварий в результате выброса радиоактивных и опасных химических веществ.

По данным КГГА, сейчас в столице функционируют 1 073 пункта несокрушимости. Еще десять тоже откроют в случае необходимости.

Ранее международный эксперт Игорь Гарбарук заявил, что в течение последних четырех лет ситуация с энергообеспечением в Украине значительно улучшилась. К отключениям света сейчас готовы 70% предприятий.

Напомним, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что без отключений света зимой в Украине не обойдется. По его мнению, 8–12 часов без света ежесуточно — оптимистический сценарий.

Киев эвакуация электроэнергия отключения света блэкаут КМВА
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
