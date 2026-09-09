Федоров: у Києві створять найбільший Defense Tech-фонд

Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Facebook

Ексміністр оборони України Михайло Федоров заявив про підготовку запуску в Києві найбільшого фонду для фінансування військових розробок. За його словами, команда вже залучила необхідні ресурси після зустрічей із венчурними фондами та представниками Big Tech-компаній.

Про це повідомив Михайло Федоров у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

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Три напрямки фонду Федорова

Радник міністра оборони Італії, Михайло Федоров, 9 вересня, в середу, записав відеозвернення у своїх соціальних мережах, де повідомив — новий Defense Tech-фонд планують зосередити на фінансуванні військових стартапів та сталих оборонних компаній. Основними напрямками роботи визначили три сфери.

Перший напрямок передбачає сенсоризацію та роботизацію фронту. Йдеться про технології, які мають посилити можливості українських військових на полі бою.

Другий напрямок — розроблення реактивних перехоплювачів і недорогих ракет, які використовуватимуть для боротьби з безпілотниками та ракетами.

Третій напрямок стосуватиметься створення дешевих ударних ракет. У перспективі до таких розробок планують інтегрувати технології штучного інтелекту.

Фонд планують запустити найближчим часом

Михайло Федоров зауважив, що Defense Tech-фонд має розпочати роботу найближчим часом. До його діяльності планують залучати українські стартапи та профільних експертів.

Окремо команда ексміністра працює над створенням аналітичного центру. Він має прогнозувати подальший розвиток війни та допомагати створювати технологічні рішення, які дозволять Україні перехоплювати ініціативу в повітрі та на землі. Паралельно команда Михайла Федорова проводить переговори з потенційними донорами щодо фінансування інших технологічних напрямків.

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"Ми зустрілися з багатьма донорами, які потенційно можуть профінансувати подальшу трансформацію нашої країни, особливо в напрямках цифрової держави, штучного інтелекту та запуску нових продуктів. Україну знають у світі як країну, яка здійснила великий стрибок у діджіталізації", — сказав Федоров.

Новини.LIVE писали, що незважаючи на те, що Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, його фокус зосереджений на Україні. Він і надалі зосередиться на реалізації проєктів, спрямованих на зміцнення обороноздатності України та залучення міжнародної підтримки.

Новини.LIVE інформували, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про готовність допомогти США у створенні "армії дронів" в обмін на ракети для українських систем ППО Patriot. Водночас він працює над залученням американських інвестицій у фонд оборонних технологій, який має підтримувати створення та розвиток компаній, що розробляють нові види озброєння.