Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Федоров: в Киеве создадут крупнейший фонд для военных разработок

Федоров: в Киеве создадут крупнейший фонд для военных разработок

Ua ru
9 сентября 2026 16:22
Федоров: в Киеве создадут крупнейший Defense Tech-фонд
Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Facebook

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о подготовке запуска в Киеве крупнейшего фонда для финансирования военных разработок. По его словам, команда уже привлекла необходимые ресурсы после встреч с венчурными фондами и представителями Big Tech-компаний.

Об этом сообщил Михаил Федоров в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Реклама

Три направления фонда Федорова

Советник министра обороны Италии Михаил Федоров 9 сентября, в среду, записал видеообращение в своих социальных сетях, в котором сообщил, что новый Defense Tech-фонд планируется сосредоточить на финансировании военных стартапов и устоявшихся оборонных компаний. Основными направлениями работы определили три сферы.

  • Первое направление предусматривает сенсоризацию и роботизацию фронта. Речь идет о технологиях, которые должны усилить возможности украинских военных на поле боя.
  • Второе направление — разработка реактивных перехватчиков и недорогих ракет, которые будут использоваться для борьбы с беспилотниками и ракетами.
  • Третье направление будет касаться создания недорогих ударных ракет. В перспективе в такие разработки планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта.

Фонд планируется запустить в ближайшее время

Михаил Федоров отметил, что фонд Defense Tech должен начать работу в ближайшее время. К его деятельности планируют привлекать украинские стартапы и профильных экспертов.

Отдельно команда бывшего министра работает над созданием аналитического центра. Он должен прогнозировать дальнейшее развитие войны и помогать создавать технологические решения, которые позволят Украине перехватить инициативу в воздухе и на земле. Параллельно команда Михаила Федорова ведет переговоры с потенциальными донорами о финансировании других технологических направлений.

Читайте также:

"Мы встретились со многими донорами, которые потенциально могут профинансировать дальнейшую трансформацию нашей страны, особенно в направлениях цифрового государства, искусственного интеллекта и запуска новых продуктов. Украину знают в мире как страну, совершившую большой скачок в цифровизации", — сказал Федоров.

Новини.LIVE писали, что, несмотря на то, что Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто, его внимание сосредоточено на Украине. Он и в дальнейшем сосредоточится на реализации проектов, направленных на укрепление обороноспособности Украины и привлечение международной поддержки.

Новини.LIVE сообщали, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о готовности помочь США в создании "армии дронов" в обмен на ракеты для украинских систем ПВО Patriot. В то же время он работает над привлечением американских инвестиций в фонд оборонных технологий, который должен поддерживать создание и развитие компаний, разрабатывающих новые виды вооружения.

Михаил Федоров Киев оборонная сфера война в Украине разработка цифровизация
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации