Федоров: в Киеве создадут крупнейший Defense Tech-фонд

Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Facebook

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о подготовке запуска в Киеве крупнейшего фонда для финансирования военных разработок. По его словам, команда уже привлекла необходимые ресурсы после встреч с венчурными фондами и представителями Big Tech-компаний.

Об этом сообщил Михаил Федоров в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

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Три направления фонда Федорова

Советник министра обороны Италии Михаил Федоров 9 сентября, в среду, записал видеообращение в своих социальных сетях, в котором сообщил, что новый Defense Tech-фонд планируется сосредоточить на финансировании военных стартапов и устоявшихся оборонных компаний. Основными направлениями работы определили три сферы.

Первое направление предусматривает сенсоризацию и роботизацию фронта. Речь идет о технологиях, которые должны усилить возможности украинских военных на поле боя.

Второе направление — разработка реактивных перехватчиков и недорогих ракет, которые будут использоваться для борьбы с беспилотниками и ракетами.

Третье направление будет касаться создания недорогих ударных ракет. В перспективе в такие разработки планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта.

Фонд планируется запустить в ближайшее время

Михаил Федоров отметил, что фонд Defense Tech должен начать работу в ближайшее время. К его деятельности планируют привлекать украинские стартапы и профильных экспертов.

Отдельно команда бывшего министра работает над созданием аналитического центра. Он должен прогнозировать дальнейшее развитие войны и помогать создавать технологические решения, которые позволят Украине перехватить инициативу в воздухе и на земле. Параллельно команда Михаила Федорова ведет переговоры с потенциальными донорами о финансировании других технологических направлений.

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"Мы встретились со многими донорами, которые потенциально могут профинансировать дальнейшую трансформацию нашей страны, особенно в направлениях цифрового государства, искусственного интеллекта и запуска новых продуктов. Украину знают в мире как страну, совершившую большой скачок в цифровизации", — сказал Федоров.

Новини.LIVE писали, что, несмотря на то, что Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто, его внимание сосредоточено на Украине. Он и в дальнейшем сосредоточится на реализации проектов, направленных на укрепление обороноспособности Украины и привлечение международной поддержки.

Новини.LIVE сообщали, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о готовности помочь США в создании "армии дронов" в обмен на ракеты для украинских систем ПВО Patriot. В то же время он работает над привлечением американских инвестиций в фонд оборонных технологий, который должен поддерживать создание и развитие компаний, разрабатывающих новые виды вооружения.