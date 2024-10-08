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Фіктивні діагнози для ухилянтів — на Київщині викрили голову міжрайонної МСЕК

8 жовтня 2024 13:35
Карина Приходько - Редактор
У голови міжрайонної МСЕК на Київщині знайшли тисячі доларів
Обшуки у голови міжрайонної МСЕК. Фото: Нацполіція
Карина Приходько - Редактор

На Київщині голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) надавав медичні висновки з фіктивними діагнозами для ухилянтів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у Національній поліції України у вівторок, 8 жовтня. 

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Як відомо, посадовець знав, що чоловіки призовного віку не мають підстав для отримання інвалідності, однак вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань.

На їх підставі комісія ухвалювала рішення про надання особам групи інвалідності. Це було підставою для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон.

Правоохоронці дізналися про корупційні схеми посадовця та прийшли до нього з обшуками, під час яких знайшли понад 25 000 доларів, 1600 євро, копії медичних документів тощо.

обшуки у голови МСЕК на Київщині
Знайдені гроші у посадовця. Фото: Нацполіція
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Обшуки у посадовця. Фото: Нацполіція
голова МСЕК на Київщині підробляв документи
Обшуки у посадовця. Фото: Нацполіція

У вересні цього посадовцю повідомили про підозру у службовому підробленні та незаконному переправленні осіб через державний кордон України. 

У поліції зазначили, що максимальне покарання, яке може загрожувати обвинуваченому, до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, кілька днів тому працівники ДБР викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.

Крім того, на незаконному збагачені "попалась" лікарка з Житомира. Поліція викрила жінку та прийшла до неї з обшуками.

корупція поліція війна в Україні довідка ухилянти МСЕК

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