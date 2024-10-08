У голови міжрайонної МСЕК на Київщині знайшли тисячі доларів

Обшуки у голови міжрайонної МСЕК. Фото: Нацполіція

На Київщині голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) надавав медичні висновки з фіктивними діагнозами для ухилянтів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у Національній поліції України у вівторок, 8 жовтня.

Читайте також:

Як "заробляв" голова МСЕК

Як відомо, посадовець знав, що чоловіки призовного віку не мають підстав для отримання інвалідності, однак вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань.

На їх підставі комісія ухвалювала рішення про надання особам групи інвалідності. Це було підставою для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон.

Правоохоронці дізналися про корупційні схеми посадовця та прийшли до нього з обшуками, під час яких знайшли понад 25 000 доларів, 1600 євро, копії медичних документів тощо.

Знайдені гроші у посадовця. Фото: Нацполіція

Обшуки у посадовця. Фото: Нацполіція

Обшуки у посадовця. Фото: Нацполіція

У вересні цього посадовцю повідомили про підозру у службовому підробленні та незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

У поліції зазначили, що максимальне покарання, яке може загрожувати обвинуваченому, до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, кілька днів тому працівники ДБР викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.

Крім того, на незаконному збагачені "попалась" лікарка з Житомира. Поліція викрила жінку та прийшла до неї з обшуками.