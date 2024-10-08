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Фиктивные диагнозы уклонистам — на Киевщине разоблачили главу межрайонной МСЭК

8 октября 2024 13:35
Карина Приходько - Редактор
У главы межрайонной МСЭК на Киевщине нашли тысячи долларов
Обыски у главы межрайонной МСЭК. Фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

В Киевской области глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) предоставлял медицинские выводы с фиктивными диагнозами для уклонистов. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины во вторник, 8 октября.

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Как известно, чиновник знал, что у мужчин призывного возраста нет оснований для получения инвалидности, однако вносил в официальные документы фиктивные данные по заболеваниям.

На их основании комиссия принимала решение о предоставлении лицам группы инвалидности. Это послужило основанием для отсрочки от мобилизации и последующего выезда за границу.

Правоохранители узнали о коррупционных схемах должностного лица и пришли к нему с обысками, во время которых нашли более 25 00 долларов, 1600 евро, копии медицинских документов и т.п.

обыски у главы МСЭК в Киевской области
Найдены деньги у чиновника. Фото: Нацполиция
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Обыски у чиновника. Фото: Нацполиция
глава МСЭК на Киевщине подрабатывал документы
Обыски у чиновника. Фото: Нацполиция

В сентябре этому чиновнику сообщили о подозрении в служебном подлоге и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

В полиции отметили, что максимальное наказание, которое может угрожать обвиняемому, до семи лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, несколько дней назад сотрудники ГБР разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома нашли почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.

Кроме того, на незаконном обогащении "попалась" врач из Житомира. Полиция разоблачила женщину и пришла к ней с обысками.

коррупция полиция война в Украине справка уклонисты МСЭК

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