Оштрафували фірму, яка постачала неякісні бронежилети

Військовий в бронежилеті та касці. Фото: АрміяInform

Товариство з обмеженою відповідальністю поставило неякісні бронежилети. Суд вирішив стягнути з підприємства за це 5,65 млн грн штрафу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У березні 2022 року управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської обласної військової адміністрації замовило у ТОВ "БК КБР" 650 захисних жилетів та 650 касок. Загальна сума замовлення склала 24,86 млн грн.

Трохи пізніше сторони знову украли угоду. На цей раз про поставку 196 бойових шоломів, 150 кевларових шоломів та 150 захисних жилетів на 9,06 млн грн. Пізніше до цього договору внесли зміни й вже йшлося про 234 захисних жилетів та 196 бойових шоломів на 9,04 млн грн.

Замовник оплатив товар та передав його військовій частині. Однак, виявилося, що бронежилети за обома контрактами не відповідають IV-VI класу захисту, як було прописано в угодах, та не мають маркування. Крім того, не відповідали класам і бойові шоломи.

Рішення суду

Прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути з постачальника штраф у розмірі 4,14 млн грн за першим контрактом та 1,51 млн грн за другим.

Суд погодився з тим, що товариство з обмеженою відповідальністю "БК КБР" поставило товар неналежної якості. Згідно з рішенням, фірма повинна буде сплатити 5,65 млн грн штрафу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області викрили фірму, яка продавала неякісні бронежилети.

Міністерство оборони України сертифікувало перший бронежилет для жінок-військовослужбовиць ЗСУ. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ.