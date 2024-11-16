Оштрафовали фирму, поставлявшую некачественные бронежилеты

Военный в бронежилете и каске. Фото: АрмияInform

Общество с ограниченной ответственностью поставило некачественные бронежилеты. Суд решил взыскать с предприятия за это 5,65 млн грн штрафа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В марте 2022 года управление по оборонной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Волынской областной военной администрации заказало у ООО "БК КБР" 650 защитных жилетов и 650 касок. Общая сумма заказа составила 24,86 млн грн.

Чуть позже стороны снова украли соглашение. На этот раз о поставке 196 боевых шлемов, 150 кевларовых шлемов и 150 защитных жилетов на 9,06 млн грн. 04 млн грн.

Заказчик оплатил товар и передал его воинской части. Однако оказалось, что бронежилеты по обоим контрактам не соответствуют IV-VI классу защиты, как было прописано в соглашениях, и не имеют маркировки.

Решение суда

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с поставщика штраф в размере 4,14 млн. грн. по первому контракту и 1,51 млн. грн. по второму.

Суд согласился с тем, что общество с ограниченной ответственностью "БК КБР" поставило товар ненадлежащего качества. Согласно решению, фирма должна будет уплатить 5,65 млн грн штрафа.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили фирму, продававшую некачественные бронежилеты.

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