Фірма, пов'язана з ексзаступником Кличка, отримала 600 млн грн на відбудову в Ірпені, — Bihus

Відбудова одного з будинків в Ірпені. Фото: Bihus.Info

Журналістам вдалося знайти зв'язок між співвласницею компанії та так званим "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким. Як відомо, ця компанія ще влітку отримала підряд на величезну суму для відбудови житлового комплексу "Ірпінські липки", який постраждав внаслідок бойових дій.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Що відомо про тендер

Як відомо, саме Київська обласна державна адміністрація проводила тендер на відбудову ЖК "Ірпінські липки". У ньому брали участь дві компанії:

київська "Нідком", представники якої пропонували виконати роботи за понад 400 мільйонів гривень,

харківська "Навітехсервіс", яка запропонувала вищу ціну за відновлення у понад 600 мільйонів гривень.

"Попри те, що на торгах зазвичай перемагає той, хто пропонує меншу вартість, у цьому випадку через формальності перемогу здобув "Навітехсервіс". Журналісти сайту "Наші гроші" в її кошторисі знайшли завищені ціни на окремих позиціях, а також відсутність детальної інформації щодо більшості інших позицій", — йдеться у повідомленні.

До прикладу, в документах йдеться про те, що у компанії планують придбати "віконні блоки", проте даних щодо того, які саме та якого виробника, немає. Через це неможливо порівняти їхні ціни з ринковими.

Як каже редактор "Наші гроші" Юрій Ніколов, це нагадує деякий "корупційний люфт".

Хто є власником фірми

"Сама "Навітехсервіс" не надто відома, як і її керівниця та основна співвласниця Марина Ткаченко. Відтак, журналістам стало цікаво встановити, хто ж саме володіє фірмою, яка отримала настільки велике державне замовлення", — зауважують у матеріалі.

Як з'ясували журналісти, такий бізнес у Ткаченко не є головним, адже вона вже протягом довгого часу займається організацією свят та приймає замовлення і в цей час.

Під час телефонної розмови з розслідувачами жінка погодилася влаштувати дитяче свято для маленької дитини. Це може говорити про те, що Ткаченко є, ймовірно, підставною особою в компанії, яка представляє не свій особистий інтерес.

"Подальше дослідження зв’язків Ткаченко показало, що її сестра Поліна є дружиною колишнього заступника Віталія Кличка і ексочільника Держаудитслужби Геннадія Пліса. Матір же Ткаченко керує агропідприємством, співвласником якого є тесть так званого "смотрящого за Києвом від Офісу Президента" Дениса Комарницького", — наголошують у матеріалі.

Марина Ткаченко та Поліна Пліс. Фото: Bihus.Info

Роман Пліс та Геннадій Пліс. Фото: Bihus.Info

Зв'язок із Комарницьким

Як відомо, Денис Комарницький був депутатом Київради та соратником Леоніда Черновецького.

"Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах вплив Комарницького в Києві суттєво зріс. Bihus.Info раніше вже розповідали про зв’язки Комарницького і народного депутата Миколи Тищенка, які у 2020-му призвели до того, що до списку "Слуги народу" на місцевих виборах у Києві потрапили близькі до Комарницького люди. Це спричинило конфлікт у самій політсилі, Комарницького ж почали називати "смотрящим за містом від Офісу президента", — зазначають у розслідуванні.

Ще у 2020 році журналістам Bihus.Info вдалося отримати архів із документами, де з подробицями описана схема роботи десятків компаній і людей, які пов'язані з Комарницьким.

"Київські комунальники віддавали їм мільярди гривень на ремонтні й будівельні роботи, які зазначені компанії найчастіше самі не виконували, граючи ролі звичайних "прокладок" і "акумулюючи" кошти. Найвідомішим об’єктом, пов’язаним із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст — довгобуд, який уже "витягнув" з київського бюджету мільярди гривень, але досі так і не відкритий", — зауважують журналісти.

Зазначається, що Пліс теж має з Комарницьким спільний зв'язок. Вони стали відомими після публікацій низки ЗМІ, коли провели незвичну зустріч у центрі Києва та разом прийшли до будівлі СБУ.

Зустріч Пліса та Комарницького. Фото: joker_ukr

"Ткаченко коментувати свою діяльність у будівельній компанії відмовилася. Сама ж фірма у серпні цього року вже розпочала відновлення будинку, там нині триває демонтаж пошкоджених конструкцій", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, в Україні досі не конфіскували частину нерухомості, якою володіють колишній нардеп Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною. Йдеться про маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель Медведчука "Бескид" та його закарпатську дачу "Ведмежа діброва".