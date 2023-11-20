Фирма, связанная с экс-заместителем Кличко, получила 600 млн грн на отстройку в Ирпене, — Bihus

Отстройка одного из домов в Ирпене. Фото: Bihus.Info

Журналистам удалось найти связь между совладелицей компании и так называемым "смотрящим за Киевом" Денисом Комарницким. Как известно, эта компания еще летом получила подряд на огромную сумму для восстановления жилого комплекса "Ирпенские липки", пострадавшего в результате боевых действий.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

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Что известно о тендере

Как известно, именно Киевская областная государственная администрация проводила тендер на восстановление ЖК "Ирпенские липки". В нем участвовали две компании:

киевская "Нидком", представители которой предлагали выполнить работы более чем за 400 миллионов гривен,

харьковская "Навитехсервис", которая предложила более высокую цену за восстановление более 600 миллионов гривен.

"Несмотря на то, что на торгах обычно побеждает тот, кто предлагает меньшую стоимость, в этом случае из-за формальности победил "Навитехсервис". Журналисты сайта "Наши деньги" в ее смете нашли завышенные цены на отдельных позициях, а также отсутствие детальной информации по большинству других позиций", — говорится в сообщении.

К примеру, в документах говорится, что у компании планируют приобрести "оконные блоки", однако данных о том, какие именно и какого производителя, нет. Поэтому невозможно сравнить их цены с рыночными.

Как говорит редактор "Наши деньги" Юрий Николов, это напоминает некоторый "коррупционный люфт".

Кто является владельцем фирмы

"Сама "Навитехсервис" не слишком известна, как и ее руководительница и основная совладелица — Марина Ткаченко. Следовательно, журналистам стало интересно установить, кто же владеет фирмой, которая получила столь большой государственный заказ", — отмечают в материале.

Как выяснили журналисты, такой бизнес у Ткаченко не является главным, ведь она уже долгое время занимается организацией праздников и принимает заказы и в это время.

Во время телефонного разговора с расследователями женщина согласилась устроить детский праздник для маленького ребенка. Это может говорить о том, что Ткаченко, вероятно, является подставным лицом в компании, представляющей не свой личный интерес.

"Дальнейшее исследование связей Ткаченко показало, что ее сестра Полина является женой бывшего заместителя Виталия Кличко и экс-главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса. Мать же Ткаченко руководит агропредприятием, совладельцем которого является тесть так называемого "смотрящего за Киевом от Офиса президента" Дениса Комарницкого", — отмечается в материале.

Марина Ткаченко и Полина Плисс. Фото: Bihus.Info

Роман Плисс и Геннадий Плисс. Фото: Bihus.Info

Связь с Комарницким

Денис Комарницкий был депутатом Киевсовета и соратником Леонида Черновецкого.

"После победы Владимира Зеленского на президентских выборах влияние Комарницкого в Киеве существенно выросло. Bihus.Info ранее уже рассказывали о связях Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко, которые в 2020-м привели к тому, что в список "Слуги народа" на местных выборах в Киеве попали близкие к Комарницкому люди, что повлекло за собой конфликт в самой политсиле, Комарницкого же стали называть "смотрящим за городом от Офиса Президента", — отмечают в расследовании.

Еще в 2020 году журналистам Bihus.Info удалось получить архив с документами, где с подробностями описана схема работы десятков компаний и людей, связанных с Комарницким.

"Киевские коммунальщики отдавали им миллиарды гривен на ремонтные и строительные работы, которые указанные компании чаще всего сами не выполняли, играя роли обычных "прокладок" и "аккумулируя" средства. Самым известным объектом, связанным с Комарницким, является Подольско-Воскресенский мост — долгострой, который уже "вытащил" из киевского бюджета миллиарды гривен, но до сих пор так и не открыт", — отмечают журналисты.

Отмечается, что Плис тоже имеет с Комарницким общую связь. Они стали известны после публикаций ряда СМИ, когда провели необычную встречу в центре Киева и вместе пришли в здание СБУ.

Встреча Плиса и Комарницкого. Фото: joker_rus

"Ткаченко комментировать свою деятельность в строительной компании отказалась. Сама же фирма в августе этого года уже начала восстановление дома, там сейчас идет демонтаж поврежденных конструкций", — подытожили в издании.

Напомним, в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой владеют бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей супругой. Речь идет о имении Оксаны Марченко в Киеве, SPA-гостинице Медведчука "Бескид" и его закарпатской даче "Медвежья дубрава".