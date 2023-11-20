Фирма, связанная с экс-заместителем Кличко, получила 600 млн грн на отстройку в Ирпене, — Bihus
Журналистам удалось найти связь между совладелицей компании и так называемым "смотрящим за Киевом" Денисом Комарницким. Как известно, эта компания еще летом получила подряд на огромную сумму для восстановления жилого комплекса "Ирпенские липки", пострадавшего в результате боевых действий.
Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.
Что известно о тендере
Как известно, именно Киевская областная государственная администрация проводила тендер на восстановление ЖК "Ирпенские липки". В нем участвовали две компании:
- киевская "Нидком", представители которой предлагали выполнить работы более чем за 400 миллионов гривен,
- харьковская "Навитехсервис", которая предложила более высокую цену за восстановление более 600 миллионов гривен.
"Несмотря на то, что на торгах обычно побеждает тот, кто предлагает меньшую стоимость, в этом случае из-за формальности победил "Навитехсервис". Журналисты сайта "Наши деньги" в ее смете нашли завышенные цены на отдельных позициях, а также отсутствие детальной информации по большинству других позиций", — говорится в сообщении.
К примеру, в документах говорится, что у компании планируют приобрести "оконные блоки", однако данных о том, какие именно и какого производителя, нет. Поэтому невозможно сравнить их цены с рыночными.
Как говорит редактор "Наши деньги" Юрий Николов, это напоминает некоторый "коррупционный люфт".
Кто является владельцем фирмы
"Сама "Навитехсервис" не слишком известна, как и ее руководительница и основная совладелица — Марина Ткаченко. Следовательно, журналистам стало интересно установить, кто же владеет фирмой, которая получила столь большой государственный заказ", — отмечают в материале.
Как выяснили журналисты, такой бизнес у Ткаченко не является главным, ведь она уже долгое время занимается организацией праздников и принимает заказы и в это время.
Во время телефонного разговора с расследователями женщина согласилась устроить детский праздник для маленького ребенка. Это может говорить о том, что Ткаченко, вероятно, является подставным лицом в компании, представляющей не свой личный интерес.
"Дальнейшее исследование связей Ткаченко показало, что ее сестра Полина является женой бывшего заместителя Виталия Кличко и экс-главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса. Мать же Ткаченко руководит агропредприятием, совладельцем которого является тесть так называемого "смотрящего за Киевом от Офиса президента" Дениса Комарницкого", — отмечается в материале.
Связь с Комарницким
Денис Комарницкий был депутатом Киевсовета и соратником Леонида Черновецкого.
"После победы Владимира Зеленского на президентских выборах влияние Комарницкого в Киеве существенно выросло. Bihus.Info ранее уже рассказывали о связях Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко, которые в 2020-м привели к тому, что в список "Слуги народа" на местных выборах в Киеве попали близкие к Комарницкому люди, что повлекло за собой конфликт в самой политсиле, Комарницкого же стали называть "смотрящим за городом от Офиса Президента", — отмечают в расследовании.
Еще в 2020 году журналистам Bihus.Info удалось получить архив с документами, где с подробностями описана схема работы десятков компаний и людей, связанных с Комарницким.
"Киевские коммунальщики отдавали им миллиарды гривен на ремонтные и строительные работы, которые указанные компании чаще всего сами не выполняли, играя роли обычных "прокладок" и "аккумулируя" средства. Самым известным объектом, связанным с Комарницким, является Подольско-Воскресенский мост — долгострой, который уже "вытащил" из киевского бюджета миллиарды гривен, но до сих пор так и не открыт", — отмечают журналисты.
Отмечается, что Плис тоже имеет с Комарницким общую связь. Они стали известны после публикаций ряда СМИ, когда провели необычную встречу в центре Киева и вместе пришли в здание СБУ.
"Ткаченко комментировать свою деятельность в строительной компании отказалась. Сама же фирма в августе этого года уже начала восстановление дома, там сейчас идет демонтаж поврежденных конструкций", — подытожили в издании.
Напомним, в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой владеют бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей супругой. Речь идет о имении Оксаны Марченко в Киеве, SPA-гостинице Медведчука "Бескид" и его закарпатской даче "Медвежья дубрава".
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