"Фізкультурники" на Майдані та трамвай на Поштовій площі — рідкісні фото Києва 1930-х років

Контрактова площа в Києві у 1930-х роках. Фото: Facebook "Спрага"

У мережі з'явилися архівні фото визначних місць столиці України. На рідкісних кадрах Києва видно, як виглядало місто, а саме Майдан Незалежності, Контрактова площа, Стадіон "Динамо" у 1930-х роках.

Про це повідомляє Спрага.

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Рідкісні фото визначних місць Києва

На рідкісних фото 1930-х років видно, який вигляд мали визначні місця столиці. Серед них Стадіон Динамо, зображення відомої трамвайної зупинки на Контрактовій площі та Печерська гімназія, яка значно змінилася впродовж століття.

П'ята Печерська гімназія, 1930 рік. Фото: Спрага

Вул. Прорізна, 1934 рік. Фото: Спрага

Будинок на вул. Велика Васильківськ, 8, 1939 рік. Фото: Спрага

Нижній Вал, 25, 1935 рік. Фото: Спрага

Цирк Крутікова на Городецького. Фото: Спрага

Вул. Гершуні (Олеся Гончара) 55а. Фото: Спрага

Трамвайна зупинка на Поштовій площі. Фото: Спрага

Стадіон "Динамо" та кафе "Півник". Фото: Спрага 1 / 8

Фонтан "Фугас" на Майдані

На початку XX ст. Майдан був зовсім іншим. У 1935 році був доданий чавунний фонтан, створений за образом і подобою московських фонтанів Віталі. Річ у тому, що в XIX ст. італійський скульптор П. Віталі буквально заполонив союз однотипними фонтанами-чашами. Він також відомий своїми скульптурами-ангелами по всьому союзу, а для Києва він розробив дещо абсурдний проєкт, — зробив фонтан з фізкультурниками.

Фонтан "Фугас" 1937 рік. Фото: Спрага

Фонтан пережив війну, але втратив свої скульптури, які загинули під час бомбардування. Залишилася чавунна чаша в бетонному коробі.

Позбавлений скульптур великий фонтан тут же охрестили Фугасом (ще називали Гранатою). Попри подальші реконструкції та модернізації, красивішим він вже не став. Невеликий чавунний фонтан спочатку загубився серед модернових оновлень, а потім зовсім зник десь наприкінці 1970-х років.

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