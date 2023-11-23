"Физкультурники" на Майдане и трамвай на Почтовой площади — редкие фото Киева 1930-х годов

Контрактовая площадь в Киеве в 1930-е годы. Фото: Facebook "Спрага"

В сети появились архивные фото достопримечательностей столицы Украины. На редких кадрах Киева видно, как выглядел город, а именно Майдан Независимости, Контрактовая площадь, Стадион Динамо в 1930-х годах.

Об этом сообщает Спрага.

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На редких фото 1930-х годов видно, как выглядели достопримечательности столицы. Среди них Стадион Динамо, изображение известной трамвайной остановки на Контрактовой площади и Печерская гимназия, значительно изменившаяся на протяжении столетия.

Пятая Печерская гимназия, 1930 год. Фото: Спрага

Ул. Прорезная 1934 год. Фото: Спрага

Доп по ул. Большая Васильковская 8, 1939 год. Фото: Спрага

Нижний Вал, 25, 1935 год. Фото: Спрага

Цирк Крутикова на Городецком. Фото: Спрага

Ул. Гершуни (Олеся Гончара) 55а 1934 год. Фото: Спрага

Трамвайная остановка на Почтовой площади. Фото: Спрага

Стадион Динамо и кафе "Петушок". Фото: Спрага 1/8 _ 8

Фонтан "Фугас" на Майдане

В начале XX ст. Майдан был совсем другим. В 1935 году был добавлен чугунный фонтан, созданный по образу и подобию московских фонтанов Витали. Дело в том, что в XIX ст. итальянский скульптор П. Витали буквально заполонил союз однотипными фонтанами-чашами. Он также известен своими скульптурами-ангелами, а для Киева он разработал несколько абсурдный проект, — сделал фонтан с физкультурниками.

Фонтан "Фугас" 1937 год. Фото: Спрага

Фонтан пережил войну, но потерял свои скульптуры, погибшие во время бомбардировки. Осталась чугунная чаша в бетонном коробе.

Фонтан пережил войну, но, к сожалению, потерял свое единственное украшение — скульптуры погибли во время бомбежки. После войны их почему-то не стали восстанавливать. Осталась чугунная чаша в бетонном коробе.

Большой фонтан тут же окрестили Фугасом (еще называли Гранатой). Несмотря на дальнейшие реконструкции и модернизации, красивее он уже не стал. Небольшой чугунный фонтан сначала потерялся среди модерновых обновлений, а затем совсем исчез где-то в конце 1970-х годов.

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