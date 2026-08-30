Флеш пояснив, чому Шахеди летять до Києва через Білорусь

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

Російські реактивні "Шахеди" летять до Києва одним і тим самим маршрутом — уздовж кордону з Білоруссю. За спостереженнями Сергія "Флеша" Бескрестнова, сотні таких безпілотників максимально довго тримаються поблизу білоруського кордону, хоча могли б прямувати до столиці коротшим шляхом. Експерт припускає, що це може бути пов’язано з роботою LTE-модемів дронів через базові станції білоруських мобільних операторів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

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Маршрут, яким дрони летять до Києва. Карта: "Флеш"/Facebook

Реактивні дрони летять на Київ через Білорусь

За словами "Флеша", абсолютно всі сотні реактивних Шахедів рухаються до Києва за схожою траєкторією. Він звернув увагу на те, що безпілотники не обирають найкоротший маршрут до столиці та не летять різними шляхами, а натомість максимально довго тримаються біля кордону з Білоруссю.

Бескрестнов зазначив, що така траєкторія викликає питання щодо її причини. Він розглянув можливість використання радіозв’язку через пункти управління MESH у Білорусі, але поставив її під сумнів, оскільки, за його словами, такі пункти зв’язку працюють значно далі від кордону.

Свою основну версію щодо того, чому дрони тримаються поблизу білоруського кордону, Бескрестнов сформулював так:

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"Я зупинився на тому, що LTE-модеми на Шахедах за такого маршруту польоту працюють із базовими станціями мобільного зв’язку Білорусі".

Таким чином, "Флеш" пов’язує незвичну траєкторію польоту з можливістю використання російськими безпілотниками білоруської мобільної інфраструктури. Водночас Бескрестнов подав це саме як власний висновок, а не як підтверджений факт.

Він також порушив питання щодо можливої ролі білоруських пунктів управління MESH:

"Може, це радіозв’язок через пункти управління МЕШ у Білорусі? Але пункти зв’язку працюють набагато далі, ніж до кордону. Що ще?".

Наприкінці Бескрестнов звернувся до читачів із запитанням щодо можливого пояснення такого маршруту російських дронів.

Скриншот повідомлення "Флеша"/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 30 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив, що за чотири дні Росія застосувала майже 1,5 тисячі дронів, близько 800 із них — реактивні. Він назвав масовані атаки частиною тактики РФ на виснаження України та українців. Восени, за словами президента, Україна має довести рівень збиття російських дронів до понад 90%.

Новини.LIVE також писали, що Росія може запускати по Україні понад 100 реактивних дронів за добу. Експерт Валерій Романенко зазначив, що під час одного з нещодавніх ударів РФ застосувала 140 безпілотників, близько 100 із них були реактивними. Водночас українська ППО знищила 120 повітряних цілей.