Флеш объяснил, почему Шахеды летят в Киев через Беларусь

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

Российские реактивные Шахеды летят в Киев по одному и тому же маршруту — вдоль границы с Беларусью. По наблюдениям Сергея "Флеша" Бескрестнова, сотни таких беспилотников максимально долго держатся вблизи белорусской границы, хотя могли бы направляться в столицу по более короткому пути. Эксперт предполагает, что это может быть связано с работой LTE-модемов дронов через базовые станции белорусских мобильных операторов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение внештатного советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

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Маршрут, по которому дроны летят в Киев. Карта: "Флеш"/Facebook

Реактивные дроны летят на Киев через Беларусь

По словам "Флеша", абсолютно все сотни реактивных Шахедов движутся в Киев по схожей траектории. Он обратил внимание на то, что беспилотники не выбирают кратчайший маршрут к столице и не летят разными путями, а вместо этого максимально долго держатся у границы с Беларусью.

Бескрестнов отметил, что такая траектория вызывает вопросы относительно её причины. Он рассмотрел возможность использования радиосвязи через узлы управления MESH в Беларуси, но поставил её под сомнение, поскольку, по его словам, такие узлы связи работают значительно дальше от границы.

Свою основную версию о том, почему дроны держатся вблизи белорусской границы, Бескрестнов сформулировал так:

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"Я пришёл к выводу, что LTE-модемы на Шахедах при таком маршруте полёта работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси".

Таким образом, "Флеш" связывает необычную траекторию полёта с возможностью использования российскими беспилотниками белорусской мобильной инфраструктуры. В то же время Бескрестнов представил это именно как собственное заключение, а не как подтверждённый факт.

Он также поднял вопрос о возможной роли белорусских пунктов управления MESH:

"Может, это радиосвязь через пункты управления MESH в Беларуси? Но пункты связи работают гораздо дальше, чем до границы. Что еще?".

В конце Бескрестнов обратился к читателям с вопросом о возможном объяснении такого маршрута российских дронов.

Скриншот сообщения "Флеша"/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 30 августа 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что за четыре дня Россия задействовала почти 1,5 тысячи дронов, около 800 из них — реактивные. Он назвал массированные атаки частью тактики РФ по изнурению Украины и украинцев. Осенью, по словам президента, Украина должна довести уровень сбиваемых российских дронов до более 90%.

Новини.LIVE также сообщали, что Россия может запускать по Украине более 100 реактивных дронов в сутки. Эксперт Валерий Романенко отметил, что во время одного из недавних ударов РФ применила 140 беспилотников, около 100 из них были реактивными. В то же время украинская ПВО уничтожила 120 воздушных целей.