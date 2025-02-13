У столиці відбудеться фотовиставка переможців і фіналістів фотоконкурсу Ти та Київ

Фотовиставка "Ти та Київ" — коли та де відбудеться
З 17 лютого до 3 березня 2025 року в ТРЦ Gulliver експонуватиметься унікальна фотовиставка та нагородження переможців і фіналістів конкурсу "Ти та Київ" від медіа "ТиКиїв". До складу журі, що обирало найкращі роботи, увійшли відомі українські фотографи: Костянтин та Влада Ліберови, Роман Пашковський, Марта Сирко, Ксенія Каргіна, Сергій Мельниченко та Артем Гумілевський.
Конкурсна програма "Ти та Київ" від медіа "ТиКиїв" стартувала влітку 2024 року.
Фотовиставка "Ти та Київ"
Цей масштабний проєкт спрямований на підтримку творчих особистостей та розвиток культурного середовища столиці. Програма включає чотири конкурси для митців у сферах графічного дизайну, фотографії, відеопродакшну та архітектури.
Переможцям надається не лише фінансова підтримка, але й менторський супровід, щоб допомогти їм реалізувати свої творчі ідеї.
Виставку присвячено до другої конкурсної програми "Ти та Київ": Фотопроєкт. Переможцями та фіналістами конкурсу стали:
- 1 місце — Гуляй Богдан.
- 2 місце — Шкурат Наталя.
- 3 місце — Купріян Дмитро.
- 4 місце — Стасько Вікторія.
- 5 місце — Сушко Максим.
- 6 місце — Вішталюк Артем.
- 7 місце — Бєлєнький Ілля.
- 8 місце — Журавльова Анастасія.
- 9 місце — Власюк Ірина.
- 10 місце — Вєтєр Ігор.
"Це дуже сильні роботи, які виділяються майстерним акцентом на формі та змістах. Вражає цілісність проєкту, адже він демонструє чітку візуальну концепцію та гармонійний підхід… У кожному кадрі відчувається баланс і глибоке розуміння композиції, що підкреслює майстерність автора…" — ділиться фотограф Костянтин Ліберов своїми враженнями про роботи переможця Богдана Гуляя.
Проєкт реалізований за підтримки:
- Sony.
- ТРЦ Gulliver.
- Видавництва Creative Publishing та ArtHuss.
- Фотошколи "Зелений Квадрат" та MYPH.
- Школи візуальних комунікацій.
- Асоціації професійних фотографів України.
- Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого.
- Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука.
- Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Виставка дає можливість не лише оцінити роботи талановитих фотографів, а й заглибитись у сучасний візуальний світ Києва, відображений крізь об’єктив талановитих митців.
Запрошуємо 17 лютого всіх охочих на відкриття виставки та нагородження переможців і фіналістів.
Долучайтеся до події, щоб відчути емоційну силу фотографії!
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