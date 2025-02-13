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Фотовиставка "Ти та Київ" — коли та де відбудеться

13 лютого 2025 17:18
Аркадій Пастула - Редактор
У столиці відбудеться фотовиставка переможців і фіналістів фотоконкурсу Ти та Київ
Фотовиставка "Ти та Київ". Фото: "ТиКиїв"
Аркадій Пастула - Редактор

З 17 лютого до 3 березня 2025 року в ТРЦ Gulliver експонуватиметься унікальна фотовиставка та нагородження переможців і фіналістів конкурсу "Ти та Київ" від медіа "ТиКиїв". До складу журі, що обирало найкращі роботи, увійшли відомі українські фотографи: Костянтин та Влада Ліберови, Роман Пашковський, Марта Сирко, Ксенія Каргіна, Сергій Мельниченко та Артем Гумілевський.

Конкурсна програма "Ти та Київ" від медіа "ТиКиїв" стартувала влітку 2024 року.

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Фотовиставка "Ти та Київ"

Цей масштабний проєкт спрямований на підтримку творчих особистостей та розвиток культурного середовища столиці. Програма включає чотири конкурси для митців у сферах графічного дизайну, фотографії, відеопродакшну та архітектури.

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Фотовиставка "Ти та Київ". Фото: "ТиКиїв"

Переможцям надається не лише фінансова підтримка, але й менторський супровід, щоб допомогти їм реалізувати свої творчі ідеї.

Виставку присвячено до другої конкурсної програми "Ти та Київ": Фотопроєкт. Переможцями та фіналістами конкурсу стали:

  • 1 місце — Гуляй Богдан.
  • 2 місце — Шкурат Наталя.
  • 3 місце — Купріян Дмитро.
  • 4 місце — Стасько Вікторія.
  • 5 місце — Сушко Максим.
  • 6 місце — Вішталюк Артем.
  • 7 місце — Бєлєнький Ілля.
  • 8 місце — Журавльова Анастасія.
  • 9 місце — Власюк Ірина.
  • 10 місце — Вєтєр Ігор.

"Це дуже сильні роботи, які виділяються майстерним акцентом на формі та змістах. Вражає цілісність проєкту, адже він демонструє чітку візуальну концепцію та гармонійний підхід… У кожному кадрі відчувається баланс і глибоке розуміння композиції, що підкреслює майстерність автора…" — ділиться фотограф Костянтин Ліберов своїми враженнями про роботи переможця Богдана Гуляя.

Проєкт реалізований за підтримки:

  • Sony.
  • ТРЦ Gulliver.
  • Видавництва Creative Publishing та ArtHuss.
  • Фотошколи "Зелений Квадрат" та MYPH.
  • Школи візуальних комунікацій.
  • Асоціації професійних фотографів України.
  • Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого.
  • Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука.
  • Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Виставка дає можливість не лише оцінити роботи талановитих фотографів, а й заглибитись у сучасний візуальний світ Києва, відображений крізь об’єктив талановитих митців.

Запрошуємо 17 лютого всіх охочих на відкриття виставки та нагородження переможців і фіналістів.

Долучайтеся до події, щоб відчути емоційну силу фотографії! 

 

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