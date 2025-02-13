У столиці відбудеться фотовиставка переможців і фіналістів фотоконкурсу Ти та Київ

Фотовиставка "Ти та Київ". Фото: "ТиКиїв"

З 17 лютого до 3 березня 2025 року в ТРЦ Gulliver експонуватиметься унікальна фотовиставка та нагородження переможців і фіналістів конкурсу "Ти та Київ" від медіа "ТиКиїв". До складу журі, що обирало найкращі роботи, увійшли відомі українські фотографи: Костянтин та Влада Ліберови, Роман Пашковський, Марта Сирко, Ксенія Каргіна, Сергій Мельниченко та Артем Гумілевський.

Конкурсна програма "Ти та Київ" від медіа "ТиКиїв" стартувала влітку 2024 року.

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Фотовиставка "Ти та Київ"

Цей масштабний проєкт спрямований на підтримку творчих особистостей та розвиток культурного середовища столиці. Програма включає чотири конкурси для митців у сферах графічного дизайну, фотографії, відеопродакшну та архітектури.

Фотовиставка "Ти та Київ". Фото: "ТиКиїв"

Переможцям надається не лише фінансова підтримка, але й менторський супровід, щоб допомогти їм реалізувати свої творчі ідеї.

Виставку присвячено до другої конкурсної програми "Ти та Київ": Фотопроєкт. Переможцями та фіналістами конкурсу стали:

1 місце — Гуляй Богдан.

2 місце — Шкурат Наталя.

3 місце — Купріян Дмитро.

4 місце — Стасько Вікторія.

5 місце — Сушко Максим.

6 місце — Вішталюк Артем.

7 місце — Бєлєнький Ілля.

8 місце — Журавльова Анастасія.

9 місце — Власюк Ірина.

10 місце — Вєтєр Ігор.

"Це дуже сильні роботи, які виділяються майстерним акцентом на формі та змістах. Вражає цілісність проєкту, адже він демонструє чітку візуальну концепцію та гармонійний підхід… У кожному кадрі відчувається баланс і глибоке розуміння композиції, що підкреслює майстерність автора…" — ділиться фотограф Костянтин Ліберов своїми враженнями про роботи переможця Богдана Гуляя.

Проєкт реалізований за підтримки:

Sony.

ТРЦ Gulliver.

Видавництва Creative Publishing та ArtHuss.

Фотошколи "Зелений Квадрат" та MYPH.

Школи візуальних комунікацій.

Асоціації професійних фотографів України.

Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого.

Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука.

Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Виставка дає можливість не лише оцінити роботи талановитих фотографів, а й заглибитись у сучасний візуальний світ Києва, відображений крізь об’єктив талановитих митців.

Запрошуємо 17 лютого всіх охочих на відкриття виставки та нагородження переможців і фіналістів.

Долучайтеся до події, щоб відчути емоційну силу фотографії!