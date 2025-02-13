В столице состоится фотовыставка победителей и финалистов фотоконкурса Ты и Киев

Фотовыставка "Ты и Киев" — когда и где состоится
С 17 февраля по 3 марта 2025 года в ТРЦ Gulliver будет экспонироваться уникальная фотовыставка и награждение победителей и финалистов конкурса "Ты и Киев" от медиа "ТиКиїв". В состав жюри, которое выбирало лучшие работы, вошли известные украинские фотографы: Константин и Влада Либеровы, Роман Пашковский, Марта Сырко, Ксения Каргина, Сергей Мельниченко и Артем Гумилевский.
Конкурсная программа "Ты и Киев" от медиа "ТиКиїв" стартовала летом 2024 года.
Фотовыставка "Ты и Киев"
Этот масштабный проект направлен на поддержку творческих личностей и развитие культурной среды столицы. Программа включает четыре конкурса для художников в сферах графического дизайна, фотографии, видеопродакшна и архитектуры.
Победителям предоставляется не только финансовая поддержка, но и менторское сопровождение, чтобы помочь им реализовать свои творческие идеи.
Выставка приурочена ко второй конкурсной программе "Ты и Киев": Фотопроект. Победителями и финалистами конкурса стали:
- 1 место — Гуляй Богдан.
- 2 место — Шкурат Наталья.
- 3 место — Куприян Дмитрий.
- 4 место — Стасько Виктория.
- 5 место — Сушко Максим.
- 6 место — Вишталюк Артем.
- 7 место — Беленький Илья.
- 8 место — Журавлева Анастасия.
- 9 место — Власюк Ирина.
- 10 место — Ветер Игорь.
"Это очень сильные работы, которые выделяются искусным акцентом на форме и содержании. Поражает целостность проекта, ведь он демонстрирует четкую визуальную концепцию и гармоничный подход... В каждом кадре чувствуется баланс и глубокое понимание композиции, что подчеркивает мастерство автора...", — делится фотограф Константин Либеров своими впечатлениями о работах победителя Богдана Гуляя.
Проект реализован при поддержке:
- Sony.
- ТРЦ Gulliver.
- Издательства Creative Publishing и ArtHuss.
- Фотошколы "Зеленый Квадрат" и MYPH.
- Школы визуальных коммуникаций.
- Ассоциации профессиональных фотографов Украины.
- Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого.
- Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Михаила Бойчука.
- Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
Выставка дает возможность не только оценить работы талантливых фотографов, но и углубиться в современный визуальный мир Киева, отраженный сквозь объектив талантливых художников.
Приглашаем 17 февраля всех желающих на открытие выставки и награждение победителей и финалистов.
Присоединяйтесь к событию, чтобы почувствовать эмоциональную силу фотографии!
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