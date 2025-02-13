В столице состоится фотовыставка победителей и финалистов фотоконкурса Ты и Киев

Фотовыставка "Ты и Киев". Фото: "ТиКиїв"

С 17 февраля по 3 марта 2025 года в ТРЦ Gulliver будет экспонироваться уникальная фотовыставка и награждение победителей и финалистов конкурса "Ты и Киев" от медиа "ТиКиїв". В состав жюри, которое выбирало лучшие работы, вошли известные украинские фотографы: Константин и Влада Либеровы, Роман Пашковский, Марта Сырко, Ксения Каргина, Сергей Мельниченко и Артем Гумилевский.

Конкурсная программа "Ты и Киев" от медиа "ТиКиїв" стартовала летом 2024 года.

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Фотовыставка "Ты и Киев"

Этот масштабный проект направлен на поддержку творческих личностей и развитие культурной среды столицы. Программа включает четыре конкурса для художников в сферах графического дизайна, фотографии, видеопродакшна и архитектуры.

Фотовыставка "Ты и Киев". Фото: "ТиКиїв"

Победителям предоставляется не только финансовая поддержка, но и менторское сопровождение, чтобы помочь им реализовать свои творческие идеи.

Выставка приурочена ко второй конкурсной программе "Ты и Киев": Фотопроект. Победителями и финалистами конкурса стали:

1 место — Гуляй Богдан.

2 место — Шкурат Наталья.

3 место — Куприян Дмитрий.

4 место — Стасько Виктория.

5 место — Сушко Максим.

6 место — Вишталюк Артем.

7 место — Беленький Илья.

8 место — Журавлева Анастасия.

9 место — Власюк Ирина.

10 место — Ветер Игорь.

"Это очень сильные работы, которые выделяются искусным акцентом на форме и содержании. Поражает целостность проекта, ведь он демонстрирует четкую визуальную концепцию и гармоничный подход... В каждом кадре чувствуется баланс и глубокое понимание композиции, что подчеркивает мастерство автора...", — делится фотограф Константин Либеров своими впечатлениями о работах победителя Богдана Гуляя.

Проект реализован при поддержке:

Sony.

ТРЦ Gulliver.

Издательства Creative Publishing и ArtHuss.

Фотошколы "Зеленый Квадрат" и MYPH.

Школы визуальных коммуникаций.

Ассоциации профессиональных фотографов Украины.

Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого.

Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Михаила Бойчука.

Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Выставка дает возможность не только оценить работы талантливых фотографов, но и углубиться в современный визуальный мир Киева, отраженный сквозь объектив талантливых художников.

Приглашаем 17 февраля всех желающих на открытие выставки и награждение победителей и финалистов.

Присоединяйтесь к событию, чтобы почувствовать эмоциональную силу фотографии!