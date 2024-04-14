Free Azov — у Києві люди знову вийшли на акцію на підтримку військовополонених
У Києві відбулася акція Free Azov на підтримку українських військових, які зараз перебувають у полоні у військ Росії. Родичі та друзі, а також інші небайдужі громадяни, зібралися у неділю, 14 квітня.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Акція у Києві 13 квітня
В Києві відбулась чергова мирна демонстрація, організована активістами, які прагнуть привернути увагу до питання українських полонених військових.
Одна з дівчат, що вийшла на акцію розповіла, що її друг перебуває у полоні вже рік і місяць.
Люди вийшли на акцію Free Azov, аби висловити підтримку українським військовополоненим.
Вони розповідають, що беруть участь у зібраннях щотижня і тепер часто бачать серед учасників акції обличчя, які їм вже знайомі. До акції приєднуються й водії.
Нагадаємо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".
Раніше ми писали, що у Львові в суботу, 6 квітня, відбулась чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.
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