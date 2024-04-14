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Free Azov — у Києві люди знову вийшли на акцію на підтримку військовополонених

14 квітня 2024 13:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Free Azov — у Києві люди знову вийшли на акцію на підтримку військовополонених
Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві відбулася акція Free Azov на підтримку українських військових, які зараз перебувають у полоні у військ Росії.  Родичі та друзі, а також інші небайдужі громадяни, зібралися у неділю, 14 квітня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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В Києві відбулась чергова мирна демонстрація, організована активістами, які прагнуть привернути увагу до питання українських полонених військових.

Одна з дівчат, що вийшла на акцію розповіла, що її друг перебуває у полоні вже рік і місяць. 

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 

Люди вийшли на акцію Free Azov, аби висловити підтримку українським військовополоненим.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 

Вони розповідають, що беруть участь у зібраннях щотижня і тепер часто бачать серед учасників акції обличчя, які їм вже знайомі. До акції приєднуються й водії.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 

Нагадаємо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".

Раніше ми писали, що у Львові в суботу, 6 квітня, відбулась чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

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